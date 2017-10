Lorentzens bud: De kan overtage jobbet i Randers FC

Ove Christensen og Allan Kuhn. To gode trænerkandidater til posten i Randers, mener Kasper Lorentzen. Foto: Scanpix

Randers FC skal på jagt efter en ny træner, og TV 2 SPORTs fodboldekspert peger på to meget forskellige løsninger.

Superligaklubben Randers FC valgte torsdag at sige farvel til cheftræner Olafur Kristjansson. Det sker efter en skuffende sæsonstart, hvor den ambitiøse klub blot har formået at hente en enkelt sejr i 11 kampe.

Der er ikke offentliggjort nogen ny træner for Randers, men TV 2 SPORTs fodboldekspert Kasper Lorentzen har et bud på både en langsigtet og en kortsigtet løsning på trænerbænken.

- Allan Kuhn kunne altid være en mulighed. Men jeg synes, det er sjovt at tænke på, hvad Ove Christensen engang har gjort med netop Randers, og det er netop hans dyder, som skal til for at få vendt skuden. Hårdt arbejde og slid. Derefter kan det pæne spil komme. Måske han spøger derude. Tænker de derimod langsigtet, så ville Allan Kuhn være et bedre bud, vurderer Kasper Lorentzen.

Den pauvre pointhøst udmønter sig i en øjeblikkelig sidsteplads i Superligaen, og set i det lys, kommer det ikke bag på Lorentzen, at klubben vil prøve noget nyt på trænerbænken.

- Beslutningen virker rigtig. Det har stået på længe, og det virker som om, at der ikke kan vendes flere nye ideer for at få rettet op på det. Nogle gange giver det en ny optimisme når der kommer en ny træner, og det er det, Randers søger. Jeg har selv prøvet det i netop den klub, og nogle gange er det hvad der skal til, også inden løbet er kørt, siger Lorentzen med henvisning til, at han selv tørnede ud for klubben fra 2004 til 2009.

Kristjansson nåede kun at være i klubben i lidt mere end et år. Det er anden gang, han stopper før tid i en Superligaklub. I 2015 var det FC Nordsjælland, der sagde farvel til islændingen.

Nu venter der ifølge Kasper Lorentzen en periode, hvor Randers skal indse, at det ikke bliver til top seks eller noget i den retning. Det handler om at overleve og få sejre.

- Det efterlader Randers der, hvor de skal gøre alt for at komme ud af krisen. De skal ikke tænke over top seks eller placeringer i det hele taget. De skal udelukkende fokusere på deres egen situation og få banket selvtillid ind deres trup, vurderer han.

Lige nu er der landsholdspause, og derfor spilles der ikke i Superligaen. Næste kamp for Randers er ude mod ligaens nummer et, FC Nordsjælland.