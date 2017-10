Messi kan misse VM - skæbnekamp venter

Argentina er i fare for at misse VM. Foto: JUAN MABROMATA / Scanpix Denmark

Argentina er i overhængende fare for at misse VM i 2018 før de sidste kvalifikationskampe mod Peru og Ecuador.

En VM-slutrunde uden FC Barcelonas superstjerne Lionel Messi.

For de fleste fodboldromantikere vil det lyde som et utænkeligt og ubærligt scenarie. Ikke desto mindre kan det blive til virkelighed næste sommer i Rusland.

Således befinder Argentinas stjernespækkede landshold anført af Messi sig i en alvorlig situation i den sydamerikanske VM-kvalifikation.

Inden de to sidste spillerunder ligger Argentina på den femteplads, der udløser en playoffkamp mod New Zealand fra Oceanien om en plads ved VM.

Men dummer Argentina sig i kampene mod Peru hjemme og Ecuador på udebane, kan Jorge Sampaolis tropper dumpe tilbage i tabellen og ende helt uden for det selskab, der næste sommer skal spille VM.

Klokken 01.30 natten til fredag dansk tid gælder det først Peru, der ligger nummer fire med samme pointtal som Argentina, nemlig 24.

Træner Sampaoli har taktikken klar.

- Vi vil gå på banen og give alt. Min stil er at angribe hele tiden og spille kampen på modstanderens banehalvdel, lyder det fra Sampaoli op til kampen.

Han overtog landstrænerjobbet efter Edgardo Bauza i sommer, men heller ikke Sampaoli har formået at bringe holdet på sejrskurs, da det siden er blevet til to uafgjorte kampe mod Uruguay og bundproppen Venezuela.

Begge træneres udfordring har været at få stjerner som Messi, Paulo Dybala, Mauro Icardi og Angel Di Maria til at fungere sammen, hvilket stjernespilleren fra landets VM-triumf i 1978 Mario Kempes har italesat.

- Når de tager Argentinas landsholdstrøje på, er det som om, at de pludselig har glemt, hvordan man spiller fodbold, har Kempes sagt i et interview for nylig.

Ærkerivalerne er kvalificeret

Inden de sidste spillerunder er Brasilien med 37 point som det eneste land sikker på at komme til VM fra Sydamerika, mens Uruguay og Colombia med henholdsvis 27 og 26 point er tæt på.

Derefter følger Peru og Argentina med hver 24 point samt nummer seks, Chile, med 23. Paraguay med 21 point og Ecuador med 20 point kæmper for en spinkel VM-chance.

Alle ti hold i den sydamerikanske VM-kvalifikation spiller enten sent torsdag aften eller natten til fredag dansk tid.

Argentina har valgt at placere sin hjemmekamp mod Peru på "La Bombonera" i Buenos Aires, hvor holdet skal bruge en sejr, hvis det ikke skal risikere at falde tilbage på sjettepladsen.

De historiske spor skræmmer, da det netop var her, at Argentina i kvalifikationen til VM i 1970 spillede 2-2 mod Peru og dermed gik glip af VM.

Uanset bliver det ikke endeligt afgjort her. Det sker under alle omstændigheder, når den sidste spillerunde afvikles natten til onsdag dansk tid i næste uge.