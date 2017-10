Montenegros blødende hjerter kan skimte overraskende VM-plads

Stevan Jovetić i aktion for Montenegro mod Kasakhstan. Foto: SHAMIL ZHUMATOV / Scanpix Denmark

Montenegro kan - akkurat som Danmark - selv afgøre, om holdet skal med til VM næste år. En særlig holdånd har givet dem muligheden, mener ekspert.

En sejr over Danmark i Podgorica og uafgjort mod Polen i Warszawa.

Det er, hvad der skal til for de montenegrinske spillere, for at de minimum kan være sikre på en plads i VM-playoffkampene på bekostning af Christian Eriksen og co.

Den reelle chance for at kvalificere sig til deres første mesterskab siden landets selvstændighed i 2006 skyldes en pointrig start på kvalifikationen, og ifølge TV 2 SPORTs fodboldekspert har spillernes karakteristiske mentalitet også en stor indflydelse.

- Når du ser på holdene, er det overraskende, for Danmark og Polen burde være de to bedste hold, men Montenegro har grebet chancen, og Rumænien har også skuffet lidt, siger TV 2 SPORTs fodboldekspert Kasper Lorentzen.

- Østeuropæiske lande er dog svære steder at spille. Det er steder, hvor de virkelig kan stå sammen og blive fanatiske og gøre alt for deres land. Og Montenegro har to store stjerner (Stevan Jovetić og Stefan Savić, red.), som er kommet frem i Europa.

At de endte med at vinde overraskede måske dem lige så meget, som det overraskede os Kasper Lorentzen

- De har også mange andre dygtige spillere, vi kender dem bare ikke så godt. Når de får det til at fungere som en enhed, bliver de dygtige, lyder det fra Lorentzen.

Point i Parken gav tro

Montenegros enhed kan efter Lorentzens overbevisning sammenlignes med Island, der imponerede ved EM i Frankrig i fjor. Her var Albanien også med efter at have snydt Morten Olsen for en slutrunde i hans sidste periode som dansk landstræner.

I kvalifikationen til mesterskabet formåede albanerne at hente point mod Danmark både ude og hjemme, og for Montenegro lykkedes det at rejse fra København med alle tre point i oktober sidste år.

- De (Montenegro, red.) gik ind til kampen med en tro på, at de kunne lave noget, men at de endte med at vinde overraskede måske dem lige så meget, som det overraskede os, siger Kasper Lorentzen.

- Havde de tabt i Parken, havde der nok forplantet sig en tanke om, at de var det tredjebedste hold i gruppen, og så havde de accepteret det. Men sejre giver dem energi og tro på tingene, og så er det ligegyldigt, at de ikke har lige så dygtige spillere som Danmark og Polen.

Montenegro og Danmark mødes i aften i den næstsidste spillerunde i VM-kvalifikationen. Vinderen af kampen rykker et skridt nærmere næste års slutrunde i Rusland.