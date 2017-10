Polen besejrer Armenien - det betyder det for Danmark

Robert Lewandowski og Polen besejrede torsdag aften Armenien. Foto: JANEK SKARZYNSKI / Scanpix Denmark

Danmark har stadig mulighed for at slutte som nummer et i gruppe E, selvom Polen slog Armenien torsdag aften.

Polen indtager nu suverænt førstepladsen i gruppe E med 22 point efter 6-1 sejren over det armenske mandskab.

Det er ikke sikkert, at de også ender som nummer et, men de har dog sikret sig minimum en andenpladsen i gruppen.

Hvis Danmark stadig skal have mulighed for at slutte som nummer et i puljen efter Polens sejr, kræver det fire ting:

Danmark skal vinde over Montenegro torsdag aften

Polen skal tabe sin sidste kamp mod Montenegro

Danmark skal slå Rumænien i sin sidste kamp

Danmark skal ende med en bedre målscore end Polen

Godt dansk resultat i Montenegro er afgørende

Sådan fungerer toerregnskabet De otte bedste toere i de ni VM-kvalifikationsgrupper kvalificerer sig til to playoffkampe mod en anden toer. I VM-kvalifikationsgrupperne tæller kampene mod det dårligste hold IKKE med i toerregnskabet. Det betyder f.eks., at Danmarks to kampe mod Kasakhstan i gruppe E med al sandsynlighed ikke tæller i kampen om playoffpladserne. Hvis de to toere ligger á point i toerregnskabet, er det målscoren, der afgør, hvilket hold der slutter øverst.



Hvis Danmark sætter point til mod Montenegro, så udelukker Polens sejr, at Danmark kan ende som nummer et i gruppen, men danskerne kan stadig ende som nummer to.

Før kampen mod Montenegro ligger Danmark nummer tre i gruppe E med 16 point, hvilket er lige så mange som danskernes modstander i aften på andenpladsen.

Begge nationer har samme målscore, men Montenegro er bedst indbyrdes.

De otte bedste toere i de ni VM-kvalifikationsgrupper kvalificerer sig til to playoffkampe i november mod en anden toer. De fire vindere kommer til VM næste år.

Danmark spiller i aften mod Montenegro på udebane. Du kan følge kampen i TV 2 SPORTs liveblog på sport.tv2.dk fra klokken 20.10.