Randers-anfører er chokeret over trænerstop

Mads Agesen er overrasket over trænerfyringen. Foto: Henning Bagger / Scanpix Denmark

Mads Agesen havde ikke regnet med, at cheftræner Ólafur Kristjánsson ville stoppe i Randers netop nu.

Det kom bag på Randers' superligaspillere, da de torsdag klokken 13 blev informeret om, at cheftræner Ólafur Kristjánsson stopper med øjeblikkelig virkning.

Det fortæller anfører Mads Agesen til TV2 Østjylland.

- Jeg blev lidt chokeret, og havde ikke set den komme. Især ikke efter at bestyrelsesformanden (Per Hastrup, red.) fredede ham efter seneste nederlag.

- Det kom bag på de fleste, var min fornemmelse, siger Mads Agesen.

Randers ligger sidst i Alka Superligaen, og Kristjánsson kom selv frem til, at det var den rette løsning at stoppe.

- Jeg er nået til et punkt, hvor jeg ikke længere føler, jeg kan levere det, jeg forventer af mig selv, sagde han til Randers' hjemmeside.

Det har Agesen stor respekt for.

- Jeg synes, at det er kæmpe stort af Ólafur at sige op og erkende, at han ikke kan gøre mere nu, siger Agesen.

Anføreren peger på, at det i høj grad er spillernes skyld, at Ólafur Kristjánsson er fortid i klubben.

- 95 procent af pilen peger på os. Vi er i den grad medskyldige i, at Ólafur er nødt til at sige op. Han har ret i, at han har brugt alle værktøjerne, og alle har fået chancen, forklarer forsvarsspilleren.

Randers er nu på jagt efter en ny træner til at overtage bundholdet, der efter blot én sejr i 11 kampe er sidst med syv point.

Næste opgave er på udebane mod ligaens tophold, FC Nordsjælland, 14. oktober.