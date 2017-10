Randers FC skifter cheftræner

Olafur Kristjansson stopper i Randers FC. Foto: Bo Amstrup / Scanpix Denmark

Superligaklubben Randers FC har valgt se sig om efter en nytræner. Olafur Kristjansson stopper, skriver klubben på sin hjemmeside.

Efter en skidt start på Superligasæonen, hvor Randers FC kun har vundet én kamp, har klubben valgt at finde en ny træner.

Olafur Kristjansson stopper i den kronjyske klub med øjeblikkelig virkning. Randers har endnu ikke en afløser på plads.

– Ólafur og jeg har især i de seneste 3-4 uger haft flere samtaler om, hvad vi kunne gøre for få ændret tingenes tilstand i klubben. For det gør ondt at se os der, hvor vi er. Ólafur har vist mig en åbenhed, tillid og ikke mindst ærlighed, der er beundringsværdig og vinder min dybeste respekt. Han er en utrolig dygtig træner, og han er virkelig vellidt i hele organisationen. Der er en kæmperespekt for den måde, han har ageret på i en meget svær tid, men nogle gange så lykkes det bare ikke, selvom mange ting gøres rigtigt, siger administrerende direktør Michael Gravgaard til klubbens hjemmeside.

Randers FC har fået syv point i 11 kampe. Holdet har scoret syv mål og lukket 15 ind. I løbet af efteråret har Randers kun slået AGF i Superligaen. Det skete i en udekamp mod AGF den 9. september.

I Canal 9-programmet 'Superliga Backstage' har Olafur Kristjanssons position været diskuteret på et bestyrelsesmøde i Randers den 29. august. Her valgte man at bakke op om cheftræneren, men det var et stort ønske, at der blev prøvet nogle nye ting af. Bestyrelsen diskuterede blandt andet spillesystemet og spillestilen.

Tredje trænerskifte i Superligaen

Kristjansson udtrykte derpå en vis bekymring for, om han kunne arbejde uforstyrret videre. Det gav direktør Michael Gravgaard udtryk for, men fem kampe senere har parterne alligevel valgt at gå fra hinanden. Randers vandt to af de fem kampe, hvoraf den ene var et pokalopgør mod Agerbæk SF/Starup IF fra Jyllandsserien.

– Vi har ikke haft en tilfredsstillende sæsonstart, og derfor har vi selvfølgelig talt om, hvad der skal til for at lave om på tingene. I forlængelse af de samtaler er vi blevet enige om, at det her nok er den bedste løsning. Jeg er nået til et punkt, hvor jeg ikke længere føler, jeg kan levere det, jeg forventer af mig selv. Jeg har prøvet mange værktøjer de seneste uger, men må erkende, at det ikke har virket tilstrækkeligt, og derfor er det bedst, at der kommer nye kræfter til. Det er selverkendelse, og til enhver tid vil jeg gøre det, jeg mener er bedst for klubben og for mig selv, og det er også derfor jeg sammen med Michael har truffet det her valg. Derfor skilles vores veje nu, men jeg ønsker alle i og omkring klubben alt det bedste. Randers FC skal ikke ligge sidst i Alka Superligaen, siger Ólafur Kristjánsson.

Olafur Kristjansson kom til Randers i sommeren 2016. Dengang skrev han under på en toårig aftale, og derfor stopper han altså næsten et år før tid. Det er anden gang, han mister jobbet i en Superligaklub. I 2015 blev han afskediget i FC Nordsjælland.

Randers blev den tredje klub til at skifte træner i denne sæson. For under en uge siden valgte AGF at fyre Glen Riddersholm. Aarhusianerne hentede David Nielsen i Lyngby, som valgte at forfremme assistenttræner Thomas Nørgaard til cheftræner.

Randers' næste kamp spilles den 14. oktober på udebane mod topholdet FC Nordsjælland.