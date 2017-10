Sådan kommer Danmark til VM efter sejr over Montenegro

Åge Hareide og Danmark har stadig muligheden for at komme med til VM i Rusland til næste år. Foto: STEVO VASILJEVIC / Scanpix Denmark

Danmark slår Montenegro med 1-0 og har nu en stor chance for som minimum at få en playoff-plads.

En dansk kvalifikation til VM i Rusland i 2018 lever stadig.

Det står klart, efter herrelandsholdet har slået Montenegro med 1-0.

Danmark kan nu selv afgøre, om andenpladsen – og dermed en playoff-plads - skal i hus.

Hvis det derimod skal ende med en direkte billet til VM, er Åge Hareides tropper afhængige af andre resultater.

Sådan får Danmark førstepladsen

Tidligere torsdag aften slog gruppens førerhold, Polen, Armenien med hele 6-1 i et opgør, der mest af alt bar præg af, at det ene hold havde noget at spille for, mens det andet allerede havde udspillet sin rolle i kvalifikationen.

Med sejren er Polen stadig på gruppe E’s førsteplads. De har 22 point, mens Danmark er nummer to med 19 point. Herefter er Montenegro med 16 point på gruppens tredjeplads.

Skal Danmark ende på førstepladsen, som giver direkte VM-kvalifikation, skal følgende ske, når sidste spillerunde afholdes søndag den 5. oktober:

Polen skal tabe til Montenegro

Danmark skal slå Rumænien

I dette scenarie ender både Danmark og Polen på 22 point, men Danmark vinder gruppen på en bedre målscore.

Sådan får Danmark andenpladsen

Hvis Polen får point mod Montenegro, kan Danmark ikke nå førstepladsen.

Landsholdet kan dog selv afgøre, hvis de vil have andenpladsen.

Det kræver:

Dansk sejr eller uafgjort mod Rumænien.

Ender Danmark med at tabe i den sidste kamp mod Rumænien samtidig med, at Montenegro slår Polen, ender Danmark som nummer tre i gruppen efter henholdsvis Polen og Montenegro.

Det kræver dog samtidig, at Montenegro får en bedre målscore end Danmark.

Når man får de tre point, man kom efter - ja, så lyder det sådan her i det danske omklædningsrum 🇩🇰 #MONDAN #ForDanmark #dejligsang pic.twitter.com/O0JycIMJov — Dansk Boldspil-Union (@DBUfodbold) October 5, 2017

Toerregnskabet

Ender Danmark på andenpladsen i gruppen, skal man kigge på toerregnskabet. Det ser efter den danske sejr over Montenegro således ud:

1. Portugal - 15 point (6 kampe), gruppe B

2. Danmark - 13 point (7 kampe), gruppe E

3. Nordirland - 13 point (7 kampe), gruppe C

4. Italien - 13 point (6 kampe), gruppe G

5. Island - 13 point (7 kampe), gruppe I

6. Skotland - 11 point (7 kampe), gruppe F

7. Sverige - 10 point (6 kampe), gruppe A

8. Bosnien-Hercegovina - 8 point (6 kampe), gruppe H

9. Wales - 8 point (6 kampe), gruppe D

Det er de otte bedste toere, der spiller playoff-kampe om at komme til VM. Den niende toer - lige nu Wales - kommer ikke til at spille playoff.

Dermed ligger Danmark pointmæssigt lige nu til at få en playoff-plads.