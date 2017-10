Syrien henter sen uafgjort mod Australien i VM-playoff

Omar Al Soma scorede for Syrien. Foto: LAI SENG SIN / Scanpix Denmark

Australien så ud til at være på vej mod en smal sejr over Syrien, men hjemmeholdet fik udlignet kort før tid.

En sen scoring holdt torsdag liv i Syriens drømme om at komme med til VM i fodbold for første gang.

Fem minutter før tid fik Syrien udlignet til slutresultatet 1-1 mod Australien i den første af to playoffkampe.

Det skete i Krubong i Malaysia, hvor det krigsramte Syrien har midlertidig hjemmebane.

Australiens Robbie Kruse scorede til 1-0 fem minutter før pausen.

Mathew Leckie leverede et fremragende forarbejde i højre side med fikse træk, og han sendte bolden mod mål.

Robbie Kruse kom farende og dirigerede bolden i mål.

Der blev ikke scoret yderligere før fem minutter før tid.

Så udlignede Omar Al Soma til 1-1 på et straffespark for syrerne, der dermed har VM-håbet intakt før tirsdagens returkamp i Sydney.

Både Australien og Syrien blev nummer tre i deres gruppe i den asiatiske VM-kvalifikation, og derfor mødes de i to playoffkampe.

Vinderen efter de to kampe skal spille yderligere to playoffkampe om at komme med til VM-slutrunden i Rusland næste år.

Det sker mod nummer fire i VM-kvalifikationen i Nord- og Mellemamerika.

Mens Syrien aldrig har deltaget ved VM i fodbold, har Australien været med i alt fire gange, i 1974, 2006, 2010 og 2014.