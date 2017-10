Syrisk fodbold stråler i Assads skygge

Syrien landshold har mulighed for at spille sig med til VM i Rusland 2018. Foto: NAZRULHAD HASHIM / Scanpix Denmark

Bag historien om det syriske landsholds vej mod VM gemmer sig en fortælling om forbindelser til regimet.

Da Omar al Somah for en måned siden udlignede til 2-2 i overtiden mod Iran, opstod der folkefest i Syrien.

Ikke kun fordi målet betød, at man undgik et nederlag i en vigtig landskamp, men også fordi det sikrede det krigshærgede land to knockoutkampe mod Australien om at komme et skridt tættere på VM.

Men historien om det syriske fodboldlandsholds vej mod næste års VM i Rusland er ikke bare fortællingen om en fodboldmæssig lilleputnations jagt på en usandsynlig billet til verdens største fodboldturnering.

Det er også historien om et hold, der i visse dele af den syriske befolkning bliver kaldt "Assads hold".

Præsident Bashar al-Assads har investeret kraftigt i syrisk fodbold, siden han kom til magten i 2000, og efter Iran-kampen i september fik spillerne hver en bonus på 10.000 dollar af styret.

Regeringens støtte til landsholdet bliver også gengældt. Før en landskamp i 2015 mødte den daværende landstræner, en spiller og en talsmand for holdet op til et pressemøde iført trøjer med Assads ansigt på.

Styret kan bruge landsholdet

Det er ikke tilfældigt, at Assad og hans regering gerne vil fremstå som tæt knyttet til landsholdet.

Det mener Hans Bonde, professor i idrætshistorie ved Københavns Universitet.

- Når det går godt, kan styret bruge landsholdet og sige, "vi har så meget styr på landet, at vi har overskud til at gå op i noget, der er fornøjeligt". På den måde kan styret vise, at det ikke er så hårdt presset.

Mohammad Mahfoud, formand for Dansk Syrisk Forening, mener ikke, at landsholdet er blevet politisk. Foreningen støtter præsident Assad.

- Jeg tror ikke, at ret mange syrere tænker på, om landsholdet støtter regimet eller omvendt. Mange af de syrere, jeg kender, ser det udelukkende som noget sportsligt, siger Mahfoud.

Sport er den bedste form for propaganda

Han mener ikke, at succesen på fodboldbanen og billederne af jublende folkemængder kan bruges af regeringen til at skabe et falsk billede af, at det går godt i Syrien.

- Jeg opfatter landsholdets succes som et tegn på, at vi er på vej i den rigtige retning, på vej mod fred efter mange års krig, siger Mahfoud.

Ifølge Hans Bonde er sport den bedste form for propaganda, der findes.

- Inden for en nation kan det skabe en rensende effekt - man kan på trods af dybe uenigheder være sammen om eksempelvis fodbold.

- Det er jo Assads håb, at det kan smitte af på ham, men det kan det næppe i et så splittet land som Syrien, siger Bonde.

Syriens første kamp mod Australien fløjtes i gang torsdag 14.30 dansk tid på syrernes midlertidige hjemmebane i Malaysia. Returopgøret spilles 10. oktober.

Den samlede vinder skal igennem endnu et dobbeltopgør, før billetten til VM er i hus.