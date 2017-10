Tofts karakterbog: Flere spillere viste klassen

Christian Eriksen og Åge Hareide er glade efter sejren i Montenegro. Foto: Liselotte Sabroe / Scanpix Denmark

TV 2 SPORT's fodboldkommentator Flemming Toft uddeler solide karakterer til det danske landshold efter 1-0-sejren over Montenegro.

Danmarks herrelandshold har ikke reddet sig en plads ved VM i 2018 endnu, men håbet og drømmen fik et stort nøk i Montenegro torsdag aften.

Christian Eriksen stod for kampens eneste scoring efter 16 minutters spil, og selvom hjemmeholdet pressede på til sidst, så holdt føringen hjemme.

Den stærke præstation er også til at få øje på i karaktererne fra TV 2 SPORT's fodboldkommentator, Flemming Toft.

Tofts karakterskala 6 = Verdensklasse 5 = Høj klasse 4 = Over middel 3 = Middel 2 = Under middel 1 = Ikke godt 0 = Direkte skidt UB = Kan ikke vurderes

KASPER SCHMEICHEL 3

Sikker i sine indgreb. Og et par rigtig gode server i form af udkast og udspark. Lavede en enkelt lille fejl i anden halvleg, da han sløsede en aflevering.

HENRIK DALSGAARD 5

Hurtig i sine tilbageløb, stærke indgreb, fuld koncentreret hele vejen igennem. Hans bedste landskamp. Fysik og hurtighed. Og så en flot assist til målet.

SIMON KJÆR 5

Duelspillet er hans absolutte force - også her. Meget velovervejet i sine indgreb og sin dirigeren. Bedst, når han spillede langs jorden. Løftede sig igen som anfører.

ANDREAS BJELLAND 5

Spillede nok sin bedste landskamp. Utrolig rolig, også når hektikken var på besøg. En oplagt makker til Simon Kjær.

JENS STRYGER LARSEN 2

Kom rigtig skidt fra start med et par rigtig dårlige afleveringer. Han kom også for ofte på mellemhånd. Spillede sig lidt op, men måtte så ud med en skade. Men jeg må fastholde, at en højrebenet på venstre back er absolut ikke godt.

WILLIAM KVIST 5

En af aftenens bedste danske spillere. Hans rutine, hans fysiske form, hans overblik. Kvist forstod at tage tempoet ud af kampen, når det var nødvendigt. Dirigerede mesterligt. Meget få fejl.

THOMAS DELANEY 3

Ikke helt i samme spillemæssige gear som i sine to seneste kampe. Men et utrætteligt arbejde fra felt til felt og diagonalt. Arbejdsindsatsen var en typisk Delaney. Det kneb lidt at få hold i det spillemæssige.

CHRISTIAN ERIKSEN 5

Hvad skal man sige? Målet eminent sparket ind med finesse og fart. Stort løbearbejde. Missede lidt dødbolde og en stor scoringschance mod slutningen. Men der er altså klasse over Eriksen. Finesse og nærmest trolderier. Og så har han scoret i de seneste fem landskampe - og 11 mål under Hareide.

YUSSUF POULSEN 2

Stort arbejde var på plussiden. Til gengæld lidt forvirring, når han havde bolden. Men ihærdig hele vejen igennem. Jeg savnede lidt de direkte gennembrud.

ANDREAS CORNELIUS 3

Gjorde nøjagtig, hvad han skulle - stenhårdt fysisk arbejde, der spredte uro hos montenegrinerne i det danske presspil. Vandt flere hovedstøds dueller, men det kneb lidt med afleveringerne. Og så missede han en afslutning i et dansk angreb han selv satte i gang og som så lovende ud.

PIONE SISTO 4

Driblestærk og udfordrende. Ikke alt lykkedes, spirrevippen tabte lidt bolde, men han var en trussel og havde et fremragende spark i hver halvleg. Defensiven ikke god nok, men det vidste vi. Men en spændende spiller.

RIZA DURMISI 3

Ind for Jens Stryger og spillede sig uanset hvad på den plads igen. Venstrebenet gør meget. Energi og angrebslyst. Fint comeback.

NICKLAS BENDTNER 3

Kom ind i den sidste halve time, og gjorde det flot. En enkelt dårlig aflevering. Fikse ting som spilfordeler. Man kunne næsten mærke på tribunen, at han nød samspillet med Eriksen. Jeg tror, han starter inde mod Rumænien søndag.