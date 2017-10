Åge Hareide er tilfreds: - Heldigvis findes der retfærdighed i verden

Åge Hareide ser nu gode mulighed for, at Danmark kommer med til VM i Rusland næste år.

Det holdt hårdt, men sejren kom i hus i sidste ende.

Christian Eriksen scorede kampens eneste mål, da Danmark torsdag aften tog et stort skridt i mod VM i Rusland næste år.

Montenegro var i boldbesiddelse i store dele af opgøret, men det var altså danskerne, som løb af med de tre vigtige point, og det glæder den danske landstræner, Åge Hareide, efter at Danmark tabte til Montenegro i første opgør.

- Heldigvis findes der retfærdighed her i verden. Vi tabte i Parken mod Montenegro, hvor vi egentlig skabte mange chancer, men ikke fik bolden i mål, siger Åge Hareide til TV 2 SPORT efter kampen

- Vi lavede færre målchancer, men vi gjorde et kæmpe arbejde - og det er vigtig at kunne forsvare og lære sig selv at vinde. Så drengene skal have ros for måden, vi spillede på en svær udebane.

Det betyder nu, at Danmark nærmer sig playoff, men kan stadig nå førstepladsen, hvis Polen taber, og Danmark vinder over Rumænien i sidste kvalifikationskamp.

Derfor erkender Hareide også, at spillerne kan være nervøse, da resultaterne betyder så meget.

- Det er klart, at man bliver anspændt, når man ved, at resultatet spiller så stor en rolle. Vi blev ved med at være lidt forsigtige, selvom der stod 1-0, siger han.

- Jeg er altid glad, når vi vinder fodboldkampe. Vi er nærmere playoff nu, og det bliver interessant, hvis vi slår Rumænien også.

Danmark har mulighed for at afgøre sin egen skæbne på søndag, når Rumænien kommer på besøg i Parken.