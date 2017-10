Argentinas landstræner: - Situationen er ukomfortabel

Det går ikke for Argentina, som Jorge Sampaoli havde håbet. Foto: ALEJANDRO PAGNI / Scanpix Denmark

Jorge Sampaoli tror stadig på Argentinas VM-chance, selv om holdet er pisket til at slå Ecuador på udebane.

Muligheden for en VM-slutrunde næste sommer uden Lionel Messi fik natten til fredag dansk tid ny næring, da Argentinas stjernebesatte hold blot fik 0-0 hjemme mod Peru i den sydamerikanske VM-kvalifikation.

Dermed ligger Argentina blot nummer seks i gruppen inden sidste spillerunde, og kun de fire første pladser giver VM-adgang, mens femtepladsen udløser en playoffkamp mod New Zealand.

Landstræner Jorge Sampaolis tropper kan dog sikre sig mindst en femteplads, hvis det på udebane lykkes at besejre Ecuador.

- Vores situation er ukomfortabel, men det er stadig op til os selv, siger Jorge Sampaoli efter den målløse forestilling i Buenos Aires.

Situationen kunne have været endnu værre, hvis ikke Colombia i nat havde sat en føring over styr hjemme mod Paraguay. Føringen på 1-0 blev således ændret til 1-2 i de døende minutter.

Colombia kunne ellers have sikret sig VM-billetten, men den er nu på spil i et direkte møde med Peru natten til onsdag dansk tid i næste uge.

Hvis Argentina vinder over Ecuador, vil holdet med sikkerhed overhale enten Peru eller Colombia og dermed slutte som minimum nummer fem.

- Jeg har fortsat tro på, at vi kommer til VM. Det ville være virkelig unfair, hvis den gruppe spillere, der mod Peru gav alt, ikke avancerer, mener Jorge Sampaoli.

Han har nu stået i spidsen for Argentina i tre kampe, men det er ikke lykkedes at vinde. I stedet er det blevet til tre gange uafgjort og blot en enkelt scoring.

Igen mod Peru blev det udstillet, at de mange stjernespillere har svært ved at få offensiven til at fungere.

- Igennem hele kampen havde vi et stort overtag, men vi kunne ikke bryde igennem, lyder Jorge Sampaolis vurdering.

Mere tilfreds var Perus argentinske landstræner, Ricardo Garcea, der fortsat har VM-skæbnen i egne hænder.

- At hente sådan et resultat i Argentina er virkeligt svært. Det er nu kun op til os selv at kvalificere os, og det er vigtigt, siger Ricardo Garcea.