Argentinas VM-drømme lider nyt knæk mod AaB's Flores og Peru

Argentina har været med ved de seneste 11 VM-slutrunder i træk. Foto: EITAN ABRAMOVICH / Scanpix Denmark

Lionel Messi og resten af stjernerne fra Argentina formåede ikke at låse Perus defensiv op i VM-kvalifikation.

Argentinas VM-drømme led torsdag aften et endnu engang et knæk.

Det stjernespækkede mandskab formåede torsdag aften således kun at få uafgjort 0-0 mod Peru - en af de nærmeste rivaler i kampen om kvalifikation til slutrunden i Rusland.

Med blot en enkelt runde tilbage af kvalifikationen ligger Argentina dermed nummer seks. De fire øverste kvalificerer sig direkte til VM i 2018, mens femtepladsen udløser playoffkampe mod New Zealand.

Det betyder, at Argentina nu er afhængige af, at resultaterne i sidste runde af den sydamerikanske kvalifikation flasker sig for de blå- og hvidstribede stjerner, hvis holdet skal kvalificere sig direkte til VM.

Argentina kan dog som minimum sikre sig femtepladsen med en sejr i sidste runde ude mod Ecuador.

Lykkedes det ikke at kvalificere sig, vil det være første gang siden 1970, at Argentina ikke er med ved VM-slutrunden.

Argentina dominerede torsdagens hjemmekamp i Buenos Aires. Men Perus målmand Pedro Gallese stod for adskillige pragtredninger.

Peru, der havde AaB's Edison Flores med i hele kampen, var tydeligvis tilfredse med stillingen på tavlen og koncentrerede sig kampen igennem mest om at stå imod mod den argentinske offensiv.

I overtiden kunne det dog være endt helt galt for Argentina. For en sjælden gangs skyld havde Peru flyttet bolden frem på banen og fået tilkendt et frispark.

Forsøget fra angriberen Pablo Guerrero havde kurs mod det korte hjørne, men blev med nød og næppe reddet til hjørnespark af Sergio Romero i Argentina-målet.

Med 0-0-resultatet er VM-drømmen fortsat sprællevende for Peru, der indtager femtepladsen i puljen.

Holdet skal i sidste runde af kvalifikationen møde Colombia i en duel om en direkte VM-plads.

Blot to point adskiller Chile på tredjepladsen i puljen og Paraguay på syvendepladsen inden sidste runde.

Brasilien er det eneste hold i puljen, der er sikker på en plads ved VM inden sidste runde af kvalifikationen.

/ritzau/AP