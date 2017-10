Boliviansk målmand tryner brasilianske superstjerner

Bolivias målmand Carlos Lampe var den store oplevelse, da holdet sikrede sig et 0-0-resultat mod Brasilien.

Brasilien er som det eneste sydamerikanske hold sikret billet til VM i Rusland, og Bolivias chance for at komme med er udspillet, så der var ikke meget på spil, da de to hold torsdag aften dansk tid spillede 0-0.

Men alligevel blev det en seværdig kamp, der bød på masser af chancer, en Neymar i glimrende spillehumør og en boliviansk målmand, der bare ikke kunne passeres.

Brasilien kom klart frem til mest kampen igennem, og især verdens dyreste fodboldspiller, Neymar, havde et hav af chancer, men ind ville bolden ikke.

Det skyldtes især den bolivianske målmand Carlos Lampe, som stod en stor kamp og stod i vejen for alle Brasiliens 17 afslutninger på mål.

Efter 25 minutter bragede Neymar bolden afsted mod mål, men Carlos Lampe trak en flot redning op af ærmet og fik bolden pareret til hjørnespark.

Otte minutter senere var Neymar igen på spil. Han fik en stor chance i feltet for at bringe Brasilien foran, men han overplacerede skuddet.

To minutter inde i overtiden fyrede Neymar kanonen af fra 30 meter, men bolden ramte undersiden af overliggeren.

Senere i det samme minut var det så Bolivia, der var på spil. Leonel Justiniano fik en aflevering cirka 20 meter fra mål, men hans afslutning tog også undersiden af overliggeren.

Stillingen ved pausen var 0-0, og Brasilien og Neymar må have haft en følelse af, at målet snart måtte komme.

I det 54. minut satte Neymar to forsvarsspillere, men i skudøjeblikket blev han tacklet af en boliviansk forsvarsspiller, og bolden røg til hjørne.

Den tynde luft oppe i 3637 meters højde, som kampen blev spillet i, tager hårdt på spillerne, og i anden halvleg begyndte luften da også at gå af ballonen hos især de brasilianske spillere.

Neymar og Brasilien blev ved med at jagte scoringen, men stjernespilleren tabte gang på gang duellen med Lampe i målet.

Lampe tog alt. I det 83. minut lagde Neymar en sukkerbold ind i feltet til Gabriel Jesus, der tæt på mål satte panden på, men igen diskede Lampe op med en feberredning.

Kampen sluttede 0-0, og Bolivia er sikre på at ende på niendepladsen i kvalifikationen.