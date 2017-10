Dansker har vind i sejlene ved EM: - Det ser rigtig godt ud

Anne-Marie Rindom. Foto: TV 2 SPORT

Fredag hentede den danske Laser Radial-sejler ind på den førende båd ved EM og er nu blot to point bagefter.

Den tidligere verdensmester og OL-medaljetager Anne-Marie Rindom fortsætter de gode takter ved EM i Laser Radial i Barcelona.

Fredag konsoliderede hun sin andenplads, og hun er nu blot to point fra den førende båd.

På grund af let vind og store bølger måtte sejlerne vente til langt op ad dagen, før de kunne komme i aktion.

Anne-Marie Rindom kom godt fra start i første sejlads. Hun førte ved topmærket og holdt sig fremme gennem hele sejladsen for til sidst at sejle i mål som nummer tre.

I samme sejlads måtte den førende hollænder, Marit Bouwmeester, nøjes med en tiendeplads.

I anden sejlads kom danskeren dårligt fra start og måtte nøjes med en 30.-plads halvvejs, men alligevel fik hun kæmpet sig op på en 14.-plads, inden hun passerede målstregen.

- Det var utrolig svært at læse vinden, og jeg kom til at ligge i den forkerte side. Heldigvis havde jeg et rigtig godt andet opkryds, hvor jeg hentede en masse både, siger Rindom i en pressemeddelelse.

- Jeg er rigtig glad. Det var en svær dag for alle i feltet, og mange havde problemer derude. Det var super vigtigt, at jeg fik sejlet mig op i anden sejlads til en placering, som jeg kan bruge.

- Jeg synes, det ser rigtig godt ud nu, så det er bare om at holde skruen i vandet, siger hun.

De to øvrige danske både i feltet havde en svær fredag i Barcelona.

Laura Kragh Frederiksen faldt seks pladser tilbage til en samlet 30.-plads efter placeringer som 24 og 41, mens Anna Munch samlet er nummer 41, efter placeringer som 22 og 45.

Der resterer fire sejladser ved EM - to sejladser lørdag og to søndag.