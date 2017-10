Fairplay-regel kan sikre dansk playoff-plads

Åge Hareide og Danmark kan stadig nå førstepladsen, hvis landsholder vinder på søndag, mens Polen taber. Foto: STEVO VASILJEVIC / Scanpix Denmark

Ender det i et dødt løb mellem Danmark og Montenegro, finder FIFA en vinder ud fra antallet af gule og røde kort.

Det er tæt mellem Danmark og Montenegro i kampen om at gå videre fra kvalifikationsgruppen, og den danske 1-0-sejr fredag aften kan vise sig at blive meget mere værd end bare tre point på kontoen.

De to nationer ligger nemlig så tæt, at FIFAs fairplay-regler - der er det sidste regelpunkt inden en tilfældig lodtrækning - kan ende med at skulle afgøre, hvem der går videre fra gruppen.

Og det er indtil videre til Danmarks fordel.

Ender det snorlige mellem de to efter den sidste kamp, kigger man nemlig på antallet af minuspoint som følge af gule og røde kort i løbet af kvalifikationen, og det udregnes således:

Gult kort: 1 minuspoint

Andet gule kort og dermed indirekte rødt kort: 3 minuspoint

Direkte rødt kort: 4 minuspoint

Gult kort og direkte rødt kort i samme kamp: 5 minuspoint

Inden den sidste gruppekamp har Danmark samlet 11 af disse point sammen som følge af 11 gule kort, mens Montenegro står noteret for 18 gule kort og dermed 18 minuspoint.

Så tæt ligger holdene

Danmark går ind til den sidste kamp mod Rumænien med 19 point og en målscorer på 19-7, mens Montenegro løber på banen mod Polen med 16 point og en målscorer på 18-8.

Taber Danmark 0-1 hjemme til Rumænien på søndag, mens montenegrinerne vinder 1-0 i Polen, er både point, indbyrdes målscorer og antal scorede mål i hele kvalifikationen altså helt lige mellem Danmark og Montenegro.

Samtidig er statistikken med fredagens resultat også helt lige i de indbyrdes kampe, hvor begge lande har vundet 1-0 på udebane over den anden.

Er ovenstående scenarie en realitet efter sidste fløjt søndag aften, skal vinderen altså findes helt nede i fairplay-reglerne, der er det ottende og næstsidste punkt i FIFAs kvalifikationsregler.

Skulle Danmark samtidig skrue bissen på i den sidste kamp og indsamle syv minuspoint mere end Montenegro, så stillingen også er lige på den konto, bliver det afgjort ved en tilfældig lodtrækning i FIFA, hvem der går videre fra gruppen.