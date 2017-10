FCK opfordrer fans til at respektere sanktion: - Bliv væk

FC København opfordrer sine fans til at blive væk fra den næstkommende udekamp mod OB.

- Bliv væk fra Odense Stadion.

Det er essensen i en opfordring fra FC København til klubbens fans i forbindelse med klubbens næste udekamp i Alka Superligaen mod OB 15. oktober.

Opfordringen kommer på baggrund af, at Fodboldens Appelinstans tidligere på ugen besluttede, at FCK ikke må medbringe fans og have eget fanafsnit til den næste udekamp i Odense.

Samme sanktion bliver tilfældet i den næste udekamp mod Brøndby som følge af de optøjer, som et stort antal FCK-fans lavede ved det seneste besøg på Brøndby Stadion 6. august.

Sanktionen kan føre til, at FC København-fans vil rejse til Odense og købe billet til tribuner, der er forbeholdt OB-fans. Men det fraråder FC København.

- For at der ikke skal opstå misforståelser og uheldige situationer skal FCK-fans ikke tage på stadion i Odense, men kan i stedet følge kampen på TV, lyder det på FCK's hjemmeside.

Fodboldens Disciplinærinstans dømte i første omgang FCK til at afvikle den næstkommende hjemmekamp samt den næste hjemmekamp mod Brøndby helt uden tilskuere.

Men klubben appellerede kendelsen og fik lempet straffen.