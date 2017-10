Island kæmper sig et stort skridt nærmere VM i Rusland

Islands målscorer til 2-0, Birkir Bjarnason. Foto: TOLGA BOZOGLU / Scanpix Denmark

Island fører med sejren gruppe I, da Kroatien spillede 1-1 mod Finland. Finnerne udlignede i overtiden.

Island har tilsyneladende fået blod på tanden i forhold til slutrunder efter holdet nåede frem til kvartfinalen ved EM i Frankrig i 2016.

Fredag aften tog Island en sejr på 3-0 over Tyrkiet i VM-kvalifikationens gruppe I, og dermed nappede holdet sin femte sejr i seks kampe og tog et kæmpe skridt nærmere VM i Rusland næste år. Island fører nu gruppen og har 19 point.

Udeholdet var fokuseret fra start, og de tyrkiske værter blev ikke skånet på nogen måde. Tyrkiet blev overmatchet af vikingerne på trods af, at Tyrkiet havde bolden hele 69 procent af kampen.

Første scoring faldt efter 32 minutters spil. En tværaflevering fra Jon Dadi Bodvarsson ind foran det tyrkiske mål passerede helt til bageste stolpe, hvor Burnley-spilleren Johann Gudmundsson nåede at få foden på og sparke bolden op i nettaget.

Birkir Bjarnason gjorde det til 2-0 syv minutter efter den første scoring. Han opsnappede en løs bold i feltet og klappede resolut bolden op i nettaget bag den tyrkiske keeper, Volkan Babacan.

I anden halvleg fortsatte islændingene, hvor de slap. Anfører Aron Gunnarsson headede efter et hjørnespark bolden ind til Kári Árnason, der nærmest stod på mållinjen, og han kunne nemt sparke bolden i nettet.

Emre Mor blev skiftet ind i 60. minut, men på trods af at tyrkerne kom bedre med i løbet af anden halvleg, så var det ikke nok til at vende kampen. Før denne runde var der kun fire point mellem nummer to og nummer fire i gruppe I, så det var yderst vigtigt for Island, Tyrkiet, Ukraine og Kroatien at få de tre point.

Det lykkedes ikke for Tyrkiet, men Ukraine tog en sejr på 2-0 over Kosovo. Finland udlignede i overtiden mod Kroatien og spillede 1-1. Det betyder, at Island nu ligger alene i spidsen med 19 point, mens Kroatien og Ukraine begge har 17 point.

Ukraine får besøg af Kroatien i noget af et drama i gruppens sidste runde mandag, mens Island skal være vært for bundholdet Kosovo. Tyrkiets VM-drømme er slukket, da holdet har 14 point og ikke længere kan nå andenpladsen.