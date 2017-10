Islandsk overraskelse giver Danmark vigtig fordel mod VM

Kasper Schmeichel jubler efter sejren over Montenegro. Foto: Liselotte Sabroe / Scanpix Denmark

Islands sejr i VM-kvalifikationen fredag aften betyder, at Danmark nu kan møde et land som Kroation i en eventuel playoff-duel om VM-deltagelsen.

Christian Eriksens enlige scoring mod Montenegro var ikke kun med til at sikre dansk sejr. Det sikrede også Danmark et godt udgangspunkt i forhold til at komme med til VM i Rusland i 2018.

Mens gruppens førsteplads formentlig går til Polen, der lige nu fører med tre point ned til Danmark med en kamp tilbage, ser andenpladsen – og dermed forhåbningen om en playoff-plads – ganske god ud.

Får Danmark et enkelt point mod Rumænien søndag, er landsholdet sikker på at blive nummer to i gruppen.

Toerregnskabet lige nu

Bliver det til dansk andenplads, kommer toerregnskabet til at spille en rolle. Her er der otte playoff-pladser på spil. Der er dog ni europæiske kvalifikationsgrupper, og derfor ender ét hold som sorteper i regnstykket.

I toerregnskabet får man alle sine point med, med undtagelse af dem, man har tjent mod det hold, der bliver sidst i ens kvalifikationsgruppe.

Derfor har Danmark i skrivende stund 13 point i toerregnskabet, men 19 point i den samlede gruppestilling. De seks ’manglende’ point er de to sejre, som landsholdet har fået over Kasakhstan, som ligger sidst i gruppe E.

Efter fredagens landskampe ser toerregnskabet således ud.

1. Portugal - 15 point (6 kampe), gruppe B

2. Italien - 14 point (7 kampe), gruppe G

3. Danmark - 13 point (7 kampe), gruppe E

4. Nordirland - 13 point (7 kampe), gruppe C

5. Wales - 11 point (7 kampe), gruppe D

6. Kroatien - 13 point (7 kampe), gruppe I

7. Skotland - 11 point (7 kampe), gruppe F

8. Sverige - 10 point (6 kampe), gruppe A

9. Bosnien-Hercegovina - 8 point (6 kampe), gruppe H

Verdensranglistens betydning

Hvis Danmark ender med at få en playoff-plads, som det ligner lige nu, kommer verdensranglisten i spil.

Af de otte playoff-hold bliver de fire, der er højest placeret på FIFAs verdensrangliste seedet, og derfor kan de ikke møde hinanden. De får på papiret en svagere modstander end de hold, der ikke bliver seedet.

Efter fredagens kampe bliver disse fire af de bedste toere seedet:

Portugal

Wales

Italien

Danmark

Det betyder at Nordirland, Kroatien, Skotland og Sverige ikke bliver seedet, mens Bosnien-Hercegovina ender som sorteper i toerregnskabet.

Hvem der skal møde hvem bliver afgjort via lodtrækning den 17. oktober. Seedede hold kan ikke møde andre seedede, mens ikke-seedede hold ikke kan møde andre ikke-seedede hold.

Danmark kan altså derfor møde enten Nordirland, Kroatien, Skotland og Sverige, hvis den endelige stilling i toerregnskabet ender, som det ser ud efter fredagens kampe.

De kan presse Danmark fra seedet til useedet

Hvis Danmark slår Rumænien søndag, er der ikke mange hold, der kan skubbe landsholdet væk fra en plads som seedet.

Foruden Portugal, Wales og Italien er det kun Frankrig, der kan sende Danmark på en useedet plads. Franskmændene er dog i en god position til at vinde deres gruppe, hvor de lige nu er nummer et.

Hvis det til gengæld kun bliver til uafgjort mod Rumænien, kan også Bulgarien og Kroatien drille Danmark. Det kræver dog, at begge hold vinder deres resterende kampe. Her har Bulgarien Frankrig på hjemmebane og Luxembourg på udebane, mens Kroatien skal møde Ukraine på udebane.

Alt afhænger dog af, hvordan det går både det danske og de andre europæiske landshold i den sidste runde af EM-kvalifikationen.

Taber Danmark mod Rumænien og ender som nummer to i gruppen alligevel, kan mange flere hold true pladsen som seedet.

Den endelige vurdering af, hvilke hold, der bliver seedet, kommer den 16. oktober, når FIFA offentliggør den næste verdensrangliste.

Dagen efter, den 17. oktober, trækkes der lod om, hvilke hold, der skal mødes i playoff-kampene.