Otte danskere risikerer karantæne - Hareide ærgrer sig over reglerne

Åge Hareide ærgrer sig over karantænereglerne. Foto: STEVO VASILJEVIC / Scanpix Denmark

Åge Hareide ærgrer sig over, at advarsler ikke bliver slettet før playoff-kampene. Før kampen mod Rumænien risikerer otte danskere karantæne.

Otte danskere er i karantænefare til en eventuel playoff-kamp i november.

Sådan ser scenariet ud før søndagens sidste og afgørende kamp i VM-kvalifikationen mod Rumænien i Parken. Men stod det til landstræner Åge Hareide, så skulle det slet ikke være et tema.

- Da jeg var norsk landstræner, og vi i 2005 spillede playoff mod Tjekkiet, blev advarslerne slettet før playoff-kampene. Det synes jeg er rimeligt, så begge hold har mulighed for at stille med de bedste spillere, siger Hareide til Ekstra Bladet.

- Vi må tænke på, vi har gode erstatninger siddende på bænken, hvis vi får karantæner. Det er klart, at der er større risiko for, at Delaney og Cornelius får advarsler frem for Christian Eriksen, fordi de er fysiske spillere, påpeger landstræneren, der undrer sig meget over der kun skal to advarsler til at udløse karantæne, siger landstræneren videre.

Før kampen i Parken på søndag risikerer Andreas Cornelius, Thomas Delaney, Yussuf Poulsen, Viktor Fischer, Christian Eriksen, Kasper Schmeichel, Henrik Dalsgaard og efterudtagede Peter Ankersen at få karantæne til en eventuel playoff-kamp i november, hvis de kommer i dommerens sorte bog.

Men det er ikke noget, som spillerne vil have i baghovedet, når de går på banen mod Rumænien, vurderer Kasper Schmeichel.

- Man kan ikke begynde at tænke på gule kort og alt muligt andet. Hvis man trækker sig fra en tackling, så bliver det ikke godt. Det handler om tre point og ikke andet, siger målvogteren til TV 2 SPORT.

Hvis Danmark vinder kampen mod Rumænien søndag, så er landsholdet sikker på som minimum at sikre en plads i playoff. Hvis Polen taber deres kamp mod Montenegro, så kan danskerne endda vinde gruppen og få den direkte billet til VM.