Peter Schmeichel er klar til at blive træner

Peter Schmeichel er klar til at blive fodboldtræner. Foto: OLI SCARFF / Scanpix Denmark

Målmandslegenden får til januar den højeste trænerlicens og vil prøve sig af som træner eller manager.

Den tidligere målmandsstjerne Peter Schmeichel har længe haft en drøm om at prøve sig af som fodboldtræner eller manager.

I sine sidste år frem mod karrierestoppet i 2003 tog Manchester United-legenden en række trænerkurser, men han mistede alligevel modet i den sidste tid.

- Det har ligget i baghovedet på mig, at en dag så gør jeg det. En dag skal jeg have det prøvet af, fortæller 53-årige Peter Schmeichel i et indlæg på Spillerforeningens hjemmeside.

- Men først nu, 14 år efter jeg stoppede som aktiv, føler jeg, at jeg er menneskelig klar og har forståelse og livserfaring nok til at være ansvarlig over for en gruppe unge spillere af forskellig talent, baggrund, nationalitet og etnicitet, forklarer han.

- Jeg er glad for, at jeg ikke lige sprang ud i det, for det kunne have fået en række konsekvenser. Så er der måske nogen, der vil sige, at jeg måske nu kommer for sent ind i det. Men det tror jeg nu ikke på.

Til januar tager Peter Schmeichel den højeste trænerlicens i Danmark. Den gør ham i stand til at træne elitehold på professionelt niveau - både nationalt og internationalt.

- Så må jeg se, hvilke muligheder der dukker op. Jeg er klar til at gribe muligheden nu, fortæller han.

Peter Schmeichel optrådte i sin karriere for Hvidovre, Brøndby, Manchester United, Sporting, Aston Villa og Manchester City.

Den tidligere målmand er rekordholder på det danske landshold med 129 kampe.