Schmeichel tvivler ikke på avancement: - Hvorfor skulle jeg?

Kasper Schmeichel og resten af spillerne fejrer 1-0-sejren over Montenegro fredag aften. Foto: Liselotte Sabroe / Scanpix Denmark

Efter en svær start på VM-kvalifikationen har Danmark ramt storformen i de seneste måneder, og det skal også gå ud over Rumænien i den sidste kamp.

3-1, 4-0, 4-1 og 1-0.

Med fire sejre og en målscorer på 12-2 over de seneste fire landskampe har optimismen og troen på en VM-plads for alvor stadfæstet sig hos de danske landsholdsspillere.

Fredagens sejr over Montenegro betyder, at Danmark som minimum selv kan afgøre, om playoff-kampene i november bliver med dansk deltagelse, når spillerne på søndag møder Rumænien i den sidste kvalifikationskamp i denne omgang.

Er du overhovedet i tvivl om, om I kan levere det, der skal til?

- Nej, det er jeg ikke. Hvorfor skulle jeg? lyder det prompte fra Kasper Schmeichel.

- Så længe vi er så engagerede og hårdtarbejdende, som vi har været i de sidste fire kampe, så er jeg ikke i tvivl om, at vi nok skal nå det, vi vil. Det her er et hold, der virkelig har en drøm om at komme videre til en VM-slutrunde.

Målmanden bakkes op af en af sine nærmeste kollegaer på banen, Simon Kjær, der heller ikke ser kvalifikationsgruppen som endestationen.

- Vi går på banen, som om vi ikke kan tabe. Det er lidt den følelse, der er, og det er selvfølgelig noget, der er bygget op over tid. Jeg synes, vi har flyttet os rigtig, rigtig langt, fortæller den danske anfører.

Nederlag til Montenegro og Polen sidste efterår kastede nemlig en skygge over de danske VM-chancer, men siden er det blevet til otte kampe i træk uden nederlag for et dansk landshold, der hungrer efter et slutrunde-comeback.

- Nu er det to slutrunder, vi har misset, og det har gjort ondt at sidde derhjemme og se de kampe i fjernsynet, så der er virkelig en dyb, brændende passion for at komme med til det her, fortæller Kasper Schmeichel.

Danmark møder Rumænien søndag aften klokken 18.00.