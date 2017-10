Siger op for at blive assistent - før Heynckes har fået jobbet

Jupp Heynckes bliver muligvis ny Foto: CHRISTOF STACHE / Scanpix Denmark

Jupp Heynckes' tidligere assistent har sagt sit job op i Düsseldorf med henblik på et nyt samarbejde i Bayern.

Det er endnu ikke afgjort, om Jupp Heynckes vender tilbage som cheftræner for Bayern München.

Den 72-årige ekstræner har bekræftet, at han har fået et tilbud fra den tyske mesterklub, der i sidste uge fyrede Carlo Ancelotti.

Men bag kulissen er brikkerne bag hans tilbagevenden så småt begyndt at falde på plads.

Da Heynckes i 2013 stoppede som Bayern-træner efter en suveræn sæson med triumfer i Champions League, den tyske Bundesliga og pokalturnering, var det med Peter Hermann som assistent.

65-årige Hermann er i dag tilknyttet trænerstaben i Fortuna Düsseldorf i den næstbedste tyske fodboldrække.

Fredag bekræfter Peter Hermann overfor flere tyske medier, at han har bedt om at blive fritstillet med henblik på igen at blive assistent for Heynckes i Bayern.

- Det er meget svært for mig. Men jeg er tæt forbundet med Jupp Heynckes og vil gøre ham den her tjeneste. Jeg skylder ham meget og vil give ham noget tilbage, siger Peter Hermann ifølge kicker.de.

Det underfundige er dog, at Jupp Heynckes endnu ikke officielt har takket ja til jobbet som cheftræner i Bayern.

- Jeg tror snart, at de når til enighed, siger Hermann.

Efter flere dages rygter bekræftede Heynckes torsdag, at han er i kontakt med Bayern-ledelsen.

- Det er ikke afgjort endnu, sagde ekstræneren til Rheinische Post.

- Jeg bliver nødt til at analysere det hele. Fire et halvt år er gået, siden jeg stoppede i Bayern, og fodbold har ændret sig, sagde han.

I øjeblikket varetages rollen som cheftræner i Bayern af Willy Sagnol, der var assistent under Carlo Ancelotti.

Italieneren blev i sidste uge fyret efter et nederlag på 0-3 til Paris Saint-Germain i Champions League. Ancelotti forsvarede efterfølgende en beslutning om at bænke flere af klubbens største stjerner.