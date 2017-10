Store nationer hænger i bremsen - VM kan blive uden Messi og Ronaldo

VM i Rusland er i overhængende fare for at blive uden både Cristiano Ronaldo og Lionel Messi. Foto: FRANCK FIFE, MAL FAIRCLOUGH, VALERY HACHE / Scanpix Denmark

Flere store nationer er i problemer i VM-kvalifikationen. VM i Rusland kan således både blive uden hold som Argentina, Holland og Portugal.

Lionel Messi og Cristiano Ronaldo betager uge efter uge fodboldelskere, når de går på banen for storklubberne FC Barcelona og Real Madrid. Men når VM-bolden ruller næste sommer i Rusland, så kan det være uden de to store stjerner.

Både Argentina og Portugal har nemlig problemer med at sikre sig kvalifikationen til den 21. udgave af verdensmesterskaberne i fodbold. Men de to nationer er langt fra de eneste, der kan misse billetten til Rusland.

I den Sydamerikanske del af kvalifikationen er den helt store historie, at Argentina ikke længere selv kan tilspille sig en direkte VM-plads.

Messi, Agüero og Dybala har brug for et uafgjort resultat mellem Columbia og Peru, eller en brasiliansk sejr over Chile for at hoppe op i den top-4, der giver en direkte plads i Rusland.

Europæiske sværvægtere i problemer

I den europæiske del af kvalifikationen er der også store nationer, der risikerer at skulle se VM fra sofaen.

Ronaldo og Portugal er i problemer, men kan stadig selv afgøre deres VM-skæbne. Foto: FRANCISCO LEONG / Scanpix Denmark

Europamestrene fra Portugal kan godt nok selv afgøre sin VM-skæbne. Med to sejre over miniputnationen Andorra, og Schweiz der fører gruppen med tre point, så er Ronaldo & Co. med ved slutrunden. Men som landet ligger nu, så skal Portugal ud i playoff-kampe.

Her kan de formentlig tage de firedobbelte verdensmestre fra Italien med. Støvlelandet skal klynge deres håb til, at Spanien smider point i kampene mod Albanien og Israel. Ellers må de følge Portugal ud i de spændende playoff-kampe.

Holland har ligeledes brug for mirakler, hvis de skal blive én af de 32 nationer, som skal en tur til Rusland til sommer.

Hollænderne møder godt nok Sverige i sidste runde, men Sverige er tre point foran de orange på andenpladsen. Samtidig har de en langt bedre målscorer og en kamp mod Luxembourg, som selv ikke de mest optimistiske hollændere kan håbe på hjælp fra.

Med andre ord ser Holland altså ud til at misse deres anden slutrunde i træk. Noget de ikke har prøvet siden 80'erne. Klik dig rundt og se, hvilke andre nationer der har svært ved at sikre sig en VM-billet.