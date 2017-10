Wales holder liv i VM-drømmen med sejr over Georgien

Tom Lawrence scorede walisernes enlige mål. Foto: PETER CZIBORRA / Scanpix Denmark

Wales indtager nu andenpladsen i gruppe D inden den sidste gruppekamp mod Irland, der spilles mandag.

Wales vandt fredag aften på udebane over Georgien med 1-0 i VM-kvalifikationens gruppe D.

Sejren var vigtig for Wales, hvis landet vil gøre sig forhåbninger om at komme med til VM i Rusland næste år, da den sendte waliserne op på en andenplads i gruppen med 17 point.

Georgien, der ikke havde vundet i de seneste 15 kampe forud for aftenens opgør, havde ikke noget at spille for, da holdet ligger nummer fem i puljen med fem point.

Første halvleg sluttede uden scoringer, men det var Wales, der tog teten og var tættest på at bringe sig foran. Målene udeblev dog.

Georgien havde bolden mest kampen igennem, men det lykkedes først holdet at komme til en decideret afslutning på mål i det 81. minut. Der blev ikke en scoring ud af det, og det forblev Georgiens eneste forsøg.

Walisiske Tom Lawrence trykkede i det 52. minut af fra kanten af feltet, og på trods af at Giorgi Loria i det georgiske mål fik hænderne på, så fortsatte bolden mod det fjerneste hjørne og gik ind.

Det var kampens eneste mål, og Georgien har nu spillet 16 kampe i træk uden en sejr.

Senere fredag aften møder Irland Moldova, og irerne, der ligger nummer tre i gruppen, er nødt til at tage point i den kamp, hvis drømmen om VM i Rusland skal holdes i live.

Wales og Irland mødes mandag i en kamp, der potentielt kan afgøre begge holds VM-skæbne.