Cornelius ser plads til forbedring i Danmarks angreb

Andreas Cornelius blev erstattet af Nicklas Bendtner under kampen mod Montenegro. Foto: Liselotte Sabroe / Scanpix Denmark

Andreas Cornelius arbejdede hårdt mod Montenegro, men er ikke helt tilfreds med udbyttet i offensiven.

Andreas Cornelius var tilbage på sin foretrukne plads som midterangriber, da det danske landshold torsdag besejrede Montenegro.

Men trods stærkt fysisk arbejde kom Atalanta-spidsen aldrig i scoringsposition, og han mener selv, at der er rum til forbedring mod Rumænien.

- Vi kunne godt have været bedre offensivt, og der blev lavet et par fejl.

- Samtidig blev der dog arbejdet hårdt og holdt fast i bolden deroppe, og jeg tror, Åge (Hareide, red.) er godt tilfreds med, at vi vandt, siger Andreas Cornelius.

Han blev skiftet ud efter lidt over en time som først danske spiller. Afløseren, Nicklas Bendtner, høstede efterfølgende roser fra landstræneren for sin evne til at gå med i spillet og holde fast i bolden.

Konkurrencen om pladserne i angrebet er hård, erkender Cornelius, som i seneste landsholdssamling var henvist til en position på højrekanten.

- Det er svært, for der er mange gode spillere, og hvis man ikke præsterer, holder man ikke fast i pladsen.

- Det er ikke noget, jeg tænker så meget over, jeg prøver bare at gøre det, godt, når jeg spiller. Men jo, det er svært, og det skal det jo også være, siger Andreas Cornelius.

Danmark møder Rumænien i den afsluttende gruppekamp i VM-kvalifikationen søndag aften.