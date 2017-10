Danmark kan sikre vigtig seedning med en sejr over Rumænien

Christian Eriksen og Åge Hareide er glade efter sejren i Montenegro. En sejr over Rumænien kan gøre dem endnu gladere. Foto: Liselotte Sabroe / Scanpix Denmark

Det danske fodboldlandshold har alt at spille for inden sidste VM-kvalifikationskamp mod Rumænien i Parken.

Når dommeren blæser i fløjten for sidste gang i Danmarks VM-kvalifikation omkring klokken 20:00, bliver det enten nogle glade, mellemfornøjede eller skuffede danske spillere, der kan takke et udsolgt Parken for støtten mod Rumænien.

Lørdag aften blev de resterende kampe i niende spillerunde færdigspillet, og derfor kan vi nu gøre status inden tiende og sidste spillerunde. Og her er scenarierne stadig mange inden Danmarks kamp mod Rumænien og Polens kamp mod Montenegro:

Vinder Danmark , og Polen taber, vinder Danmark gruppen og er klar til VM.

, og Polen taber, vinder Danmark gruppen og er klar til VM. Vinder Danmark , og Polen tager point, ender Danmark som nummer 2, men sikrer seedning til playoff-kampe.

, og Polen tager point, ender Danmark som nummer 2, men sikrer seedning til playoff-kampe. Spiller Danmark uafgjort , ender de som nummer 2 og sikrer playoff-kampe, men er ikke sikre på at blive seedet.

, ender de som nummer 2 og sikrer playoff-kampe, men er ikke sikre på at blive seedet. Taber Danmark , og Montenegro vinder med samme cifre, som Danmark taber, skal der trækkes lod om andenpladsen, men ingen er sikre på at blive blandt de bedste otte toere, der skal spille playoff-kampe.

, og Montenegro vinder med samme cifre, som Danmark taber, skal der trækkes lod om andenpladsen, men ingen er sikre på at blive blandt de bedste otte toere, der skal spille playoff-kampe. Taber Danmark, og Montenegro vinder med et mål mere, end Danmark taber, er Danmark færdige.

Med andre ord skal der point på tavlen, hvis Danmark vil være sikre på fortsat selv at kunne afgøre sin VM-skæbne.

Sejr giver seedning

En sejr vil dog være at foretrække, for så vinder de danske drenge enten gruppen eller bliver et af de fire seedede hold til playoff-kampene via andenpladsen.

Andenpladserne bliver matchet med en andenplads fra en anden gruppe, hvor der spillet en ude- og hjemmekamp om en VM-billet. De otte hold bliver delt op i to puljer: en seedet og en useedet. De fire stærkeste hold ifølge verdensranglisten undgår således at risikere at trække hinanden.

Følgende lande kan stadig nå en andenplads i deres respektive grupper:

Frankrig, Sverige, Holland, Schweiz, Portugal, Nordirland, Serbien, Wales, Irland, Skotland, Slovakiet, Slovenien, Italien, Grækenland, Bosnien, Island, Kroatien og Ukraine.

Her er det kun Frankrig, Wales og Schweiz/Portugal (samme gruppe), der med en sejr i deres sidste kamp vil have flere verdensranglistepoint end Danmark. Dermed kan danskerne altså kun blive overhalet af tre nationer, såfremt de vinder i Parken.

Et uafgjort resultat er nok til en dansk playoff-plads, men her sikrer de ikke en seedning. Det er dog ikke udelukket, at en pointdeling mod Rumænien i sidste ende er nok til en seedning.

Danmark spiller mod Rumænien klokken 18:00 søndag.