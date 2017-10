Kroatien fyrer landstræneren midt i VM-problemer

Ante Cacic har været på kant med flere spillere siden tiltrædelsen i 2015. Foto: UMIT BEKTAS / Scanpix Denmark

Efter 1-1 mod Finland hænger Kroatiens VM-deltagelse i en tynd snor, og det har kostet Ante Cacic jobbet.

Fredag led Kroatiens VM-drømme et knæk, da holdet kun fik 1-1 mod Finland, og det kostede lørdag landstræner Ante Cacic jobbet.

I stedet er Zlatko Dalic blevet ansat til at føre holdet gennem den afgørende udekamp mod Ukraine mandag.

- HNS (Det Kroatiske Fodboldforbund, red.) nåede frem til en enstemmig afgørelse om at afslutte samarbejdet med Cacic, siger forbundets præsident, Davor Suker, ifølge Reuters.

Cacic har været på kant med flere spillere siden tiltrædelsen i 2015, ligesom han også har været upopulær blandt fansene.

Kroatien førte 1-0 over Finland indtil overtiden, hvor finnerne udlignede.

Havde Kroatien vundet kampen, ville man have ført gruppen på en bedre målscore end Island, og man havde haft VM-skæbnen i egne hænder inden turen til Ukraine.

I stedet kan Island tage den direkte VM-billet med en hjemmesejr over bundproppen Kosovo, mens Kroatien skal have mindst uafgjort mod Ukraine for blot at kunne håbe på playoffkampe om en VM-billet.

Fejler Island mod Kosovo, kan kroaterne med en sejr i Ukraine snuppe førstepladsen.

50-årige Zlatko Dalic har senest stået i spidsen for Al-Ain i De Forenede Arabiske Emirater.

Hvorvidt kan kun får den ene kamp i spidsen for Kroatien, vides ikke.

- Trænere lever på deres resultater, og vi må se, hvad der sker. Jeg er sikker på, at vi kan få et godt resultat i Ukraine, lyder det fra Davor Suker.