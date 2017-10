Landstræner håber fodbolden kan forene Spanien

Tiden er inde til at fokusere på positive ting. I fodbold og i landet som sådan, siger Spaniens landstræner.

Spanien kvalificerede sig fredag i overlegen stil til næste års VM i fodbold, og landstræner Julen Lopetegui håber, at det sammenhold, spillerne på landsholdet udviser, kan forplante sig til resten af samfundet og dæmpe den politiske krise i landet.

- Nu er tiden inde til at fokusere på positive ting. I fodbold og i landet som sådan, siger Lopetegui efter den overbevisende sejr på 3-0 over Albanien.

En omstridt afstemning i Catalonien om løsrivelse fra Spanien i søndags har sat sindene i kog i Spanien.

Politivold mod vælgere, som trodsede et forbud mod at deltage i afstemningen, har trukket fronterne yderligere op.

Det politiske kaos har også påvirket spansk fodbold.

Under en af landsholdets træninger denne uge blev der buhet af catalonieren Gerard Pique, fordi Barcelona-spilleren deltog i søndagens forbudte afstemning.

Efter Barcelonas sejr mod Las Palmas samme dag sagde en bevæget Pique "jeg er catalonier". Han tilbød også at trække sig fra landsholdet, hvis nogle af medspillerne skulle have et problem med hans synspunkt.

Desuden kritiserede han Spaniens regering og premierminister Mariano Rajoy for politiets hårdhændede metoder. Over 800 mennesker kom til skade, da politifolk forsøgte at forhindre folk i at komme frem til valglokalerne.

Onsdag understregede Pique dog på et pressemøde, at han stadig er stolt over at repræsentere sit land, og at han stadig har opbakning fra holdet og træneren.

I kampen mod Albanien blev der igen buhet og råbt skældsord mod Pique.

Men det lod spillerne sig ikke påvirke af. Tværtimod tværede Spanien modstanderne ud i en sublim første halvleg.

- Sport kan vise vejen til, hvordan vi skal være som land, og man skal fejre de gode begivenheder. Vi hoppede omkring og sang i omklædningsrummet. Vi fejrede et øjeblik som det i aften, som det bør gøres, siger Julen Lopetegui.

