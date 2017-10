Medie: Hjertevirus holder Real-profil ude i to måneder

Dani Carvajal er blevet diagnosticeret med en betændelse i hjertesækken. Foto: JAVIER SORIANO / Scanpix Denmark

Dani Carvajals hjerteproblemer kan holde ham på sidelinjen næsten hele året, mener avisen Marca.

Real Madrid kan risikere at må undvære et af sine sikre kort i startopstillingen det næste lange stykke tid.

Højrebacken Dani Carvajal sad over i den seneste kamp for klubben, da han ifølge en pressemeddelelse fra klubben var blevet ramt af problemer med hjertet.

Siden da har han fået diagnosticeret, at der er tale om en betændelse i hjertesækken. Altså en virus i den sæk, der omgiver hjertet.

Real Madrid har efterfølgende været tavs om udsigterne for 25-årige Carvajals comeback. Men den spanske avis Marca meddeler, at der kan gå minimum to måneder.

- En sådan sygdom er utrolig svær at behandle på grund af dens nærhed til hjertet, skriver avisen, som påpeger, at der er tale om et helbredsproblem og ikke en skade.

Carvajal kan dermed ikke træne i den periode, han sidder ude, fordi han er tvunget til at holde sit hjerte i ro.

Dani Carvajal var sidst i aktion for Real Madrid i Champions League-kampen mod Borussia Dortmund. Foto: PATRIK STOLLARZ / Scanpix Denmark

Han var ellers udtaget til den spanske landsholdstrup, som i denne uge spiller de afgørende kvalifikationskampe til VM. Men i stedet måtte han melde afbud og blive i Madrid.

- Dani vil ikke tage med landsholdet i denne uge. Vi vil se, hvordan han kommer sig. Det er ikke farligt, men han vil blive her ved os, siger Zidane til ESPN.

I 2013 udnyttede Real Madrid en frikøbsklausul til at hente Carvajal tilbage til klubben efter et ophold i Bayer Leverkusen. Siden da har han stort set være fast mand for de hvidblusede.

112 kampe er det blevet til på de fire år med to scoringer til følge.