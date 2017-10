Norge indfører økonomisk ligestilling på landsholdet

Norges landshold til EM i kvindefodbold 2017. Foto: DANIEL MIHAILESCU / Scanpix Denmark

I norsk fodbold har man tilsyneladende lettere ved at blive enige om tingene, end man har i Danmark.

En ny aftale mellem Det Norske Fodboldforbund og de norske landsholdsspillere betyder, at kvinder vil modtage lige så mange penge i kompensation som herrer, når de repræsenterer deres land.

De norske herrer har valgt at yde et finansielt tilskud til kvinderne, så aftalen kan lade sig gøre.

Joachim Walltin, chef for spillernes fagforening, mener, at det er den første aftale af sin art.

De norske fodboldkvinder vil i fremtiden næsten få fordoblet deres indtægter på landsholdet. Kvindernes pengepulje vil stige fra 3,1 million norske kroner til seks millioner.

Heraf bidrager de norske herrer med 550.000 norske kroner, der svarer til det beløb, de modtager for kommercielle aktiviteter.

- Norge er et land, hvor ligestilling er meget vigtigt for os, så jeg mener, det er godt for landet og for sporten, siger Joachim Walltin ifølge Reuters.

Andre lande forhandler

Aftalen i Norge kommer på et tidspunkt, hvor flere lande kæmper med at indføre lige vilkår mellem kønnene.

De danske fodboldkvinder aflyste for nylig en venskabskamp mod Holland, fordi de ikke kunne blive enige om en ny aftale med Dansk Boldspil-Union (DBU).

- I Danmark forhandler de stadig, og i USA er tingene forbedret. Men vi er måske det eneste land, hvor de bliver behandlet ens, siger Joachim Walltin.

Stor norsk glæde

Den norske kantspiller Caroline Graham Hansen takker på Instagram sine mandlige kolleger for donationen.

- Tak for at tage dette skridt for kvindelige atleter. For at vise ligestilling og hjælpe os alle og gøre det lidt lettere at jagte vores drømme, skriver Caroline Graham Hansen.

Joachim Walltin påpeger, at detaljerne i aftalen ikke er helt på plads endnu.

Men planen er, at kvinderne skal modtage en månedlig ydelse, som afhænger af, hvor mange gange de har været udtaget til landsholdet. Herrerne vil modtage et årligt beløb.

- For pigerne vil det bestemt gøre en forskel. Nogle af dem arbejder eller studerer rent faktisk ved siden af at spille fodbold, og så er det svært at forbedre sig, siger Joachim Walltin.