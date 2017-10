Ronaldo afværger Portugal-fiasko og sikrer gruppefinale

Cristiano Ronaldo i Portugals kamp mod Andorra. Foto: JOSE COELHO / Scanpix Denmark

Portugal er med 2-0-sejren over Andorra klar til en kamp mod Schweiz om en direkte plads ved VM-slutrunden.

Portugal og Schweiz skal på tirsdag mødes i en direkte duel om en plads ved VM i fodbold næste sommer.

Det blev en kendsgerning, da begge nationer sejrede i næstsidste spillerunde af VM-kvalifikationen lørdag.

Schweiz slog på hjemmebane Ungarn med 5-2, mens Portugal med noget større besvær sejrede 2-0 over Andorra, blandt andet på en scoring af Cristiano Ronaldo.

Inden den afgørende kamp tirsdag har Schweiz tre point ned til Portugal, men på grund af bedst målscore kan Portugal med en sejr glide forbi Schweiz og tage førstepladsen og den direkte VM-billet.

Schweiz kan tage billetten med mindst uafgjort.

Gruppens nummer to skal ud i en playoffkamp om en billet til Rusland.

Schweiz grundlagde sin sejr over Ungarn med to mål i de første 20 minutter, og i en time så det ud til, at sejren kunne sikre førstepladsen.

Samtidig havde Portugal nemlig overraskende svært ved at nedkæmpe lilleputnationen Andorra, der holdt stand i første halvleg.

Superstjernen Cristiano Ronaldo fik lov til at hvile på bænken i første halvleg, men på baggrund af pausestillingen 0-0, så Portugals landstræner, Fernando Santos, ingen anden udvej end at sende Real Madrid-stjernen i aktion.

Det skulle vise sig at blive afgørende, da Ronaldo sørgede for det forløsende mål efter 63 minutter. Han scorede fra klos hold efter et indlæg fra venstre side.

Fem minutter før tid var Ronaldo med sine driblinger i venstre side arkitekten bag målet til 2-0, som André Silva satte ind ved stolpen.