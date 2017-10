Stor opbakning til landsholdet: Anden udsolgte hjemmekamp i træk

Christian Eriksen scorede Danmarks eneste mål i torsdagens 1-0-sejr over Montenegro. Foto: STEVO VASILJEVIC / Scanpix Denmark

Det danske landshold får maksimal opbakning til søndagens landskamp mod Rumænien. DBU melder Parken udsolgt.

For anden landskamp i træk kommer Christian Eriksen og co. til at spille for fyldte tribuner i Parken.

Fredag aften kunne Dansk Boldspil-Union (DBU) nemlig melde udsolgt til søndagens hjemmekampe mod Rumænien.

- Den seneste uge har vi haft omkring 1000 billetter tilbage, og de blev solgt fredag efter sejren i Montenegro, siger Jakob Høyer, kommunikationschef i DBU, til TV 2 SPORT.

Og to udsolgte landskampe i træk er ikke hverdagskost for DBU og spillerne i rødt og hvidt.

Faktisk udspillede samme scenarie sig senest i 2015. Dengang trak landskampene mod Albanien og dernæst playoff-kampen mod vores naboer i gult og blåt tilskuerne til Parken.

Udsolgt. Danmark-Rumænien bliver for helt fyldte tribuner på søndag kl. 18. Vi glæder os til at se jer på stadion. #ViErDanskerne #DANRUM — Dansk Boldspil-Union (@DBUfodbold) October 6, 2017

Dog skal de kommende landskampe gerne have et andet udfald end kampene i 2015.

- Det, der meget gerne skulle være anderledes denne gang, er, at vi gerne vil vinde en samlet playoff, som vi desværre ikke gjorde mod Zlatan Ibrahimović og Sverige dengang, siger Jakob Høyer, der pointerer, at det danske landshold har en god mulighed for selv at afgøre, om holdet skal med til sommerens VM-slutrunde i Rusland.

Kom i god tid

Ved den seneste landskamp mod Polen i Parken, var der ligeledes udsolgt, men vagterne havde store problemer med at få alle tilskuere ind til tiden. Til stor frustration missede flere fodboldstemte fans både nationalmelodi og kampens indledning.

DBU regner dog ikke med samme udfordringer til søndagens hjemmekampe.

- Til kampen mod Polen skete der det, at der var flere 1000 polske fans, der købte billetter til de danske afsnit, og dermed trodsede de reglerne fra UEFA.

- Derfor har vi fulgt nøje med i forhold til, om det samme kunne ske i kampen mod Rumænien, og det er ikke sket, så vi forventer ikke det samme pres på portene, siger Jakob Høyer og oplyser, at omkring 400-500 rumænske fans på retmæssigvis har sikret sig billet til kampen i Parken.

Men selvom DBU regner med, at det hele forløber efter planen, så siger Jakob Høyer, at det er en god idé at komme til landskampen i god tid.

- Vi vil gerne opfordre folk til at komme i god tid.

- Vi åbner portene halvanden time før kampen, og vi ved fra tidligere landskampe, klubkampe og seneste The Rolling Stones, at det tager tid at komme ind på station, så kom i god tid, så alle kan sidde klar til nationalsang og den store tifo, der er planlagt.