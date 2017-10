Bendtner blev bortdømt: Dommeren sagde undskyld i pausen

Danmark spillede søndag aften uafgjort mod Rumænien. Det kunne være blevet til sejr, hvis linjedommeren havde dømt rigtigt, mener Nicklas Bendtner.

Artiklen er opdateret med citater til TV 2 SPORT

Nicklas Bendtner fik ikke det comeback i den danske startopstilling, som han havde håbet på, da Danmark søndag aften spillede 1-1 i Parken mod Rumænien.

Resultatet betyder, at landsholdet nu er sikre på at komme i playoff, men ikke er sikker på at blive seedet til de to kampe, der venter i november. Det ville de have været, hvis rumænerne ikke havde udlignet få minutter før tid.

- Vi er skuffede over, at vi ikke holder den hjem, når vi var i overtal. Vi fokuserede på at komme i playoff, så på den måde har vi nået vores mål. Men vi er kede af, at det ikke er sikkert, at vi når vores seedning, siger Nicklas Bendtner til Kanal 6.

Den danske angriber, der startede inde for første gang i over to år, formåede ellers at få bolden i nettet efter en halv time, men kampens ene linjedommer dømte offside. En dom, der på de langsomme gengivelser viste sig at være forkert.

- Stemningen er lidt trykket. Vi skulle have holdt hovedet koldt, når vi spiller 11 mod 10. Vi føler os også lidt bortdømt, men vi skal være positive over, at vi er i playoff.

Hvornår følte I jer bortdømt?

- På mit mål. Der var ikke offside, og så havde kampen måske fået en anden karakter, siger Nicklas Bendtner, der også fik en undskyldning for den forkerte kendelse.

- Dommeren sagde undskyld til mig i pausen. Det er selvfølgelig irriterende, for det er en af de ting, som man snakker om i fodbold, at man gerne vil ændre på. Det er en del af gamet, og så er der ikke noget at snakke om. Det er bare om at komme videre, siger Nicklas Bendtner til TV 2 SPORT.

Christian Eriksen scorede Danmarks enlige mål, da han scorede på det straffespark, som Nicklas Bendtner fik i starten af anden halvleg.

Få minutter efter den danske scoring fik rumænernes Cristian Ganea et rødt kort, da han nedlagde Yussuf Poulsen på kanten af feltet. Og så lignede det unægteligt en dansk sejr - indtil Ciprian Deac dukkede op få minutter før tid og udlignede.

Danmark slutter på andenpladsen i gruppe E i VM-kvalifikationen efter Polen, der vandt 4-2 på hjemmebane mod Montenegro i den sidste kamp.