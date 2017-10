Dalsgaard fortrøstningsfuld: - I morgen er vi stolte

Danmark smed sejren hjemme mod Rumænien, men Henrik Dalsgaard mener stadig godt, man kan være stolt over at være kommet videre til playoff-kampene.

Det lignede længe en dansk sejr i den afgørende VM-kvalifikationskamp hjemme mod Rumænien. Men med en mand i undertal lykkedes det alligevel Rumænien at udligne i det 88. minut.

Det kan få konsekvenser for, om Danmark bliver seedet i playoff-kampene og dermed få en på papiret nemmere modstander.

Men landsholdets højreback, Henrik Dalsgaard, kommer ikke til at ærgre sig længe over de tabte point.

- Det er selvfølgelig en blandet følelse lige nu og nok mest skuffelse. Men når vi vågner i morgen, er vi nok glade og stolte over det resultat vi har leveret, for vi er jo kommet lidt fra baghjul, siger han til TV 2 SPORT.

Danmark lå længe uden for de kvalifikationsgivende pladser, men nu skal den danske VM-deltagelse altså afgøres over to kvalifikationskampe.

Her er det stadig uvist hvem modstanderen bliver, men specielt én nation håber Dalsgaard man kan undgå.

- Man kan jo håbe, at vi ikke trækker Italien, som jo er en stor nation. Men nu tror jeg vi skal nyde, at vi er kommet hertil, og når vi kender vores modstander, så må vi tage den derfra.

Kvalifikationsgrupperne er færdigspillede tirsdag aften.