Danmark deler med Rumænien og sikrer playoff-kampe

Christian Eriksen bragte Danmark på 1-0 i anden halvleg mod Rumænien. Kampen endte dog 1-1. Foto: Liselotte Sabroe / Scanpix Denmark

November bliver en vigtig måned for det danske landshold. Her skal de nemlig spille to playoff-kampe om en VM-billet efter 1-1 mod Rumænien.

Danmark gjorde tilstrækkeligt til at sikre andenpladsen i gruppen og dermed playoff-kampe med et 1-1-resultat mod Rumænien i Parken.

Polen vinder dermed gruppe E, efter de gjorde arbejdet færdigt mod Montenegro med en sejr på 4-2.

Pointdelingen med Rumænien betyder ligeledes, at Danmark ikke er sikre på at blive en del af de fire seedede hold til playoff-kampene i november.

En sen rumænsk udligning fra Ciprian Ioan Deac i det 88. minut lagde en dæmper på VM-stemningen i Parken og betød samtidig, at Danmark ikke er sikker på at blive seedet til de afgørende kampe.

Inden havde Christian Eriksen gjort det til 1-0 på et straffespark efter 60 minutters spil, og kort efter blev rumænerne reduceret til 10 mand. Alligevel formåede udeholdet at tilkæmpe sig et uafgjort resultat.

Dansk straffespark gav medvind

En tæt første halvleg, hvor Danmark havde svært ved at skabe mange chancer, endte målløst.

Efter pausen kom danskerne nervøst ud og måtte afvise et rumænsk pres, inden de igen fik kontrol over kampen.

Disse lande er klar til VM 2018 Mexico

Iran

Japan

Brasilien

Rusland (vært)

Belgien

Sydkorea

Saudi-Arabien

Tyskland

England

Spanien

Nigeria

Costa Rica

Polen Slutrunden får deltagelse af i alt 32 landshold.

En advarsel til Rumæniens målmand, Ciprian Tătăruşanu, for at trække tiden i det 54. minut var meget symptomatisk for den rumænske mentalitet i Parken. De var fint tilfredse med en pointdeling.

Den danske forløsning kom i det 59. minut, hvor Pione Sisto sendte et indlæg ind til Nicklas Bendtner, der blev revet i trøjen. Det takserede kampens tyske dommer, Deniz Aytekin, til et straffespark. Fra pletten sendte Christian Eriksen bolden ind under den rumænske keeper, der på en god dag nok havde taget Tottenham-stjernens forsøg.

Efter 1-0-målet var Danmark som forvandlet. Allerede tre minutter senere befandt Yussuf Poulsen sig i en farlig position på kanten af rumænernes målfelt, hvor han blev væltet af den rumænske forsvarsspiller Cristian Ganea, der i forvejen løb rundt med et gult kort. Dommeren var ikke i tvivl om forseelsens karakter og sendte rumæneren tidligt i bad.

Længe så det ud til, at danskerne skulle køre en sikker 1-0-sejr hjem, men pludselig fik rumænerne sendt bolden i boksen i det 88. minut, og efter et par omveje endte bolden hos Ciprian Ioan Deac, der gjorde det til 1-1, som også blev kampens resultat.

Bendtner fik mål annulleret

For første gang siden november 2015 startede Nicklas Bendtner inde i en landskamp. Men til trods for dansk overtag i boldbesiddelsen i første halvleg skulle dog gå lang tid, før den 29-årige Rosenborg-angriber kom frem til en afslutning.

I det 33. minut skete det så. Efter en flot aflevering fra Christian Eriksen var der dømt friløber til Bendtner, men angriberen fik dog ikke noget slutprodukt på.

Det gjorde han til gengæld fem minutter senere, hvor han driblede uden om den rumænske målmand og sendte bolden i mål på smukkeste vis. Målet blev dog annulleret for offside. Billederne viste efterfølgende, at kendelsen var forkert. Bendtner var på linje med den rumænske forsvarsspiller Vlad Chiricheș.

I anden halvleg markerede Rosenborg-angriberen sig igen, da han fik fremtvunget et straffespark. Den danske landstræner Åge Hareide byttede Bendtner ud med Ajax-angriberen Kasper Dolberg i det 70. minut.