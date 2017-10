Danmark kan stadig blive seedet: Sådan ser VM-puslespillet ud

Danmark kan læne sig tilbage og med spænding følge de resterende holds kampe efter det uafgjorte resultat mod Rumænien.

Det danske fodboldlandshold skal spille VM-playoffkampe efter en pointdeling i Parken mod Rumænien.

Den sene udligning fra gæsterne kan dog komme til at koste danskerne dyrt i forhåbningerne om at blive et af de fire seedede hold til de vigtige kampe i november.

Danskerne er således afhængige af andre resultater for at ende blandt de fire bedste toere på FIFA’s verdensrangliste.

Danmark trues af Italien og Kroatien

Nu er det store spørgsmål, hvad der skal til, for at Danmark - trods den missede chance mod Rumænien - bliver seedet.

En dansk sejr havde betydet, at hverken Italien eller Kroatien kunne hente danskerne på verdensranglisten med en sejr i deres respektive kamp. Det kan de nu. Følgende hold overhaler med en sejr Danmark på verdensranglisten:

Italien

Frankrig

Schweiz/Portugal (samme gruppe)

Wales

Kroatien

Det skal Danmark håbe på

Der er meget at holde øje med i de kommende dage for Danmark indtil tirsdag aften, hvor alle hold har spillet deres kampe. Danmark skal håbe på følgende:

Italien taber til eller spiller uafgjort med Albanien. Det vil betyde, at Danmark har flere ranglistepoint end italienerne, der dog stadig vil være klar til playoff-kampe.

med Albanien. Det vil betyde, at Danmark har flere ranglistepoint end italienerne, der dog stadig vil være klar til playoff-kampe. Frankrig vinder over Hviderusland og vinder sin pulje, hvilket sender enten Sverige eller Holland på andenpladsen. Dem er Danmark bedre end på verdensranglisten.

og vinder sin pulje, hvilket sender enten Sverige eller Holland på andenpladsen. Dem er Danmark bedre end på verdensranglisten. Wales taber til Irland , hvilket sender waliserne ned på tredjepladsen og dermed ud og Irland, som Danmark har flere point end, ind.

, hvilket sender waliserne ned på tredjepladsen og dermed ud og Irland, som Danmark har flere point end, ind. Kroatien spiller uafgjort med eller taber til Ukraine. Taber de, går Ukraine, som Danmark har flere verdensranglistepoint end, videre. Spiller Kroatien uafgjort, tager de andenpladsen, men så vil Danmark lige akkurat have flere ranglistepoint.

Schweiz eller Portugal skal spille mod hinanden i den sidste kamp, og begge er sikre på at ende over Danmark på verdensranglisten. Så her er der ikke noget at gøre.

Går minimum to af de ovenstående punkter i opfyldelse, bliver Danmark seedet.

Gruppe A, B og H runder tirsdag klokken 20:45 Europas kvalifikationsgrupper af.