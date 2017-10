Genial hælscoring sætter tysk målfest i gang

Der var stor jubel, da Tyskland slog Aserbajdsjan i VM-kvalifikationen. Foto: CHRISTOF STACHE / Scanpix Denmark

Tyskland vandt for tiende gang i VM-kvalifikationen og fik dermed maksimumpoint i gruppespillet.

Tyskland har for længst sikret sig en plads ved næste års VM-slutrunde i Rusland.

Og det suveræne førerhold i kvalifikationens gruppe C løb igen med en stor sejr på 5-1 over Aserbajdsjan søndag aften.

Disse lande er klar til VM 2018 Mexico

Iran

Japan

Brasilien

Rusland (vært)

Belgien

Sydkorea

Saudi-Arabien

Tyskland

England

Spanien

Nigeria

Costa Rica

Polen

Egypten Slutrunden får deltagelse af i alt 32 landshold.

Dermed ender holdet med ti sejre i ti kvalifikationskampe.

Tyskland kom som forventet stærkt fra start. Kampen var bare ni minutter gammel, da Leon Goretzka diskede op med lidt af en lækkerbisken.

Goretzka stod i feltet med ryggen til mål, men udnyttede det glatte underlag til at smutte bolden op i nettaget med hælen.

Det lignede grundstenen til endnu en tysk storsejr. Før kampen havde Tyskland vundet ni kampe af ni mulige med en målscore på 38-3.

Og tyskerne havde da også flere muligheder for at fordoble føringen. Sandro Wagner var flere gange syndebukken foran kassen.

Angriberen var afsender på en stor dobbeltafbrænder efter en halv time. I første omgang fik Aserbajdsjan-målmanden lappen på.

Det sendte bolden på stolpen, men på riposten var Wagner helt blank foran kassen. Den ramte dog hans skinneben og gik på forunderlig vis forbi mål.

Mens Tyskland brændte åbne målchancer, var Aserbajdsjan anderledes effektive. På holdets eneste skud på mål i første halvleg kom man på tavlen i det 34. minut.

Ramil Sheydaev brød igennem i venstre side, og selv om han bragte sig ud i en spids vinkel, formåede han alligevel at passere Bernd Leno i det tyske mål.

1-1 var stillingen ved pausen.

Wagner gjorde skaden god igen for sine mange afbrændere, da han bragte Tyskland på 2-1 i det 54. minut. Angriberen pandede et indlæg i jorden, og han var så sikker på, at bolden var over stregen, at han ikke engang afsluttede på returen.

Heldigvis for Wagner var bolden over stregen. Det blev bekræftet af mållinjeteknologien, og så var Tyskland igen i front.

Produktionen af chancer fortsatte for tyskernes vedkommende. 64 minutter inde i opgøret satte Antonio Rüdiger panden på et hjørnespark. Bolden blev tilsyneladende ramt undervejs og gik i nettet til 3-1.

Leon Goretzka blev dobbelt målscorer to minutter senere ved at sætte en fod på et fladt indlæg.

Inden slutfløjtet kom Emre Can også på tavlen, da han med et hårdt langskud satte punktum for 5-1-sejren.

I Norge fik hjemmeholdet lidt oprejsning efter en sløj VM-kvalifikation. Nordirland, der allerede havde sikret andenpladsen, blev sendt hjem med et nederlag på 0-1. Et selvmål af Chris Brunt blev afgørende her.

FC Midtjyllands Filip Novak scorede i Tjekkiets 5-0-sejr over San Marino. Tjekkiet slutter på gruppens tredjeplads.