Hareide: Vi må vise en anden standard i playoff-kampene

Åge Hareide var lettet over at slutte på andenpladsen. Foto: Martin Sylvest / Scanpix Denmark

Landstræner Åge Hareide ser frem til de to playoffkampe om en VM-billet, som Danmark skal spille i november.

Det danske fodboldlandshold spillede søndag aften 1-1 hjemme mod Rumænien i VM-kvalifikationen.

Nu venter to playoffkampe i november om en plads i næste års VM-slutrunde i Rusland.

Disse lande er klar til VM 2018 Mexico

Iran

Japan

Brasilien

Rusland (vært)

Belgien

Sydkorea

Saudi-Arabien

Tyskland

England

Spanien

Nigeria

Costa Rica

Polen Slutrunden får deltagelse af i alt 32 landshold.

Landstræner Åge Hareide var lettet over at slutte på andenpladsen i gruppen og opnå playoffkampe om en VM-billet.

- Jeg er meget glad for at være i playoff. Så må se, hvem vi kan møde på tirsdag, siger Hareide.

Nordmanden ærgrede sig over, at Danmark var foran 1-0 indtil det 88. minut, hvor Rumænien med en mand i undertal fik udlignet.

- Vi skulle have kørt den kamp hjem. Vi lavede en amatør fejl, da Rumænien scorede. Men sådan er det. Rumænien fik scoret med ti mand, og det er jeg ikke glad for.

- Vi må vise en anden standard i playoffkampene, siger Hareide.

Landstræneren roste Rumæniens defensiv, som voldte Danmark store problemer.

- Det er altid svært at spille mod et hold, som spiller så defensivt. Vi var ikke kreative nok til at kunne skære igennem rumænernes forsvar, siger Hareide.

Han var også irriteret over, at Nicklas Bendtner fik annulleret et mål for offside.

- Det var en kæmpe fejl, at der blev dømt offside ved Bendtners scoring. Det var synd, siger Hareide.

Først tirsdag aften, når alle VM-kvalifikationsgrupper er afgjort, kan det regnes ud, om Danmark bliver seedet eller ej i lodtrækningen til playoffkampene.

Cosmin Contra, der er Rumæniens landstræner, var tilfreds med at udligne mod Danmark trods en spiller i undertal.

- Jeg er meget glad for, at det lykkedes os at komme tilbage mod et meget stærkt og determineret dansk hold.

- Det er den holdånd, vi skal vise i fremtiden på landsholdet. Det er den vej, vi skal gå, siger Contra.

Der er lodtrækning til playoffkampene 17. oktober.