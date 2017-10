Husker du? Laursen sendte Rumænien ud i mørket i overtiden

Det danske fodboldlandshold har gode - og nervepirrende - minder fra det sidste møde med Rumænien i Parken.

Kampuret har rundet det 94. minut, Danmark er bagud 1-2 og på vej til at misse EM-slutrunden, da miraklet sker en septemberaften i Parken i 2003 foran 42.049 tilskuere.

Fra venstre side sender Niclas Jensen bolden indover. Den flyver overraskende hen over et par spillere, lander på låret af Martin Laursen, der med en kattepote prikker bolden i nettet til 2-2 og dansk forløsning.

Målet ender med at sende Danmark til EM-slutrunden året efter, mens rumænerne både misser chancen for direkte kvalifikationen og blev overhalet af Norge i kampen om andenpladsen og to playoff-kampe.

Martin Laursen er dog alligevel ikke helt tilfreds, da han umiddelbart efter slutfløjtet for 14 år siden stiller op til interview med TV 2, der sendte landskampen.

Søndag aften kommer Rumænien igen på besøg i Parken. Nu i VM-kvalifikationen.

Denne gang har rumænerne ikke selv andet end æren at spille for. VM i Rusland næste år er nemlig væk.

Til gengæld kan Christian Eriksen, Simon Kjær og resten af de danske spillere med bare uafgjort sikre sig to playoff-kampe om en billet til VM.

Danmark spiller mod Rumænien klokken 18:00 foran et udsolgt Parken.