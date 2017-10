- Jeg var naiv og utålmodig, erkender Hareide

Det danske fodboldlandshold har udviklet sig meget under Åge Hareide, siden den svingende start på kvalifikationen for et år siden.

For et år siden lurede endnu en kikset kvalifikationsturnering forude, da Danmark den 11. oktober stod med tre point for tre kampe efter et nederlag til Montenegro på hjemmebane.

Siden er det kun gået én vej for Åge Hareide og det danske landshold, og søndag aften kan de spille sig videre fra gruppen på minimum andenpladsen.

- Det er blevet et vinderhold med vinderattitude. Nu går de på banen for at vinde, og for et år siden gik de på banen for at undgå at tabe. Jeg synes, det er meget tydeligt. De går virkelig ind med selvtillid, og det gjorde de ikke før, fortæller TV 2 SPORTs fodboldekspert, Flemming Toft.

- Man kan også se forskellen, hvis man følger dem til træning i landsholdssamlingerne. Der er en kæmpe forskel på, hvor engagerede de er til træning i øjeblikket, og hvor glade de er for at være sammen, hvor de omvendt kom dryssende og hang med hovedet, da det gik skidt.

Siden nederlaget til Montenegro har Danmark ikke tabt i otte kamp i træk, og i de seneste fire opgør er holdet samtidig gået fra ’bare’ at være ubesejret til også at tage tre point med fra banen hver gang.

Men hvordan har landsholdet fået vendt så markant rundt på skuden i løbet af kvalifikationen?

Svaret skal findes hos manden ved roret, Åge Hareide, som ifølge Flemming Toft ændret på tre bestemte ting, der til sammen har skabt det nuværende vinderhold.

Systemskifte

- Han startede jo med sin egne ideer og sin egen spillestil, men har indset, at det, han kom med, ikke var det rigtige, i forhold til det materiale han havde. Han har eksempelvis skiftet fra et tremandsforsvar til at spille med fire nede bagved. Det er blevet mere enkelt for spillerne nu. De ved, hvad de skal, og han ved, hvad han får, fortæller fodboldeksperten.

Jeg var lidt naiv i starten, hvor jeg gerne ville køre de unge spillere ind. Åge Hareide

Samtidig er Hareides kollektive tilgang til spillet også kommet til udtryk på det seneste, hvor der har været genvalg til stort set de samme spillere hver gang.

- Han ændrer næsten ikke mere på holdet. Han har nogle klassespillere som Andreas Christensen, Jannik Vestergaard og Mathias ’Zanka’ Jørgensen, der alle spiller på øverste niveau, men alligevel burger han Andreas Bjelland, fordi han passer bedre til Simon Kjær.

- På den måde har han lavet et hold ud af det, hvor han ikke har kigget på klubberne, men hvem der passer bedst sammen som kollektiv. Det er det, han går meget op i, og det, han har fået skabt, forklarer Toft.

Ind med rutinen

Da Danmark i torsdags vandt over Montenegro, var der kun fem spillere i startopstillingen, der også var med fra første fløjt i det omvendte opgør for et år siden.

Det skyldes i høj grad, at Hareide er gået på kompromis med sin plan om at bygge holdet op om de danske talenter.

- Han startede med meget gerne at ville bruge de unge spillere, som han lænede sig utrolig meget op af. Specielt Pierre Emile Højbjerg og Viktor Fischer. Her har han måtte erkende, at i internationale opgør, er det altså rutinerede kræfter, der skal til.

Landstræneren selv fortæller, at denne beslutning i høj grad blev truffet efter Montenegro-kampen i fjor.

- Det er gået lidt nedad for de unge spillere. På det tidspunkt var det fatalt for os. Vi var ved at bygge noget op, og så blev vi usikre igen som hold. Internationalt set er det en klar fordel med meget rutine, og det viser sig egentlig på alle landshold, mener han.

Ifølge tv2.no fortæller Hareide dog, at det ikke skyldes manglende kvalitet hos de danske talenter.

- Jeg var lidt naiv i starten, hvor jeg gerne ville køre de unge spillere ind, men det er landsholdsfodbold, hvor man er utålmodige med resultaterne. Vi har fantastisk talent i truppen med spillere som Andreas Christensen, Viktor Fischer og Jannik Vestergaard, men de unge spillere behøver også tid til at få rutine, siger landstræneren.

Et smilende landshold

Til sidst fremhæver Flemming Toft en særlig grund til, at det danske landshold kun har bevæget sig i en retning i løbet af det seneste år.

- Han har fået skabt – og det er måske det væsentligste – et humør omkring det danske landshold. Både et spillehumør, men også humør uden for banen. Udover at vinde point, så vinder de selvtillid, og de vinder også omgivelser med medier og fodboldfans.

- Han snakker og griner meget med spillerne, og han er meget positiv i stort set alt, hvad han foretager sig i forhold til spillerne. De kan godt lide ham, og det har smittet af, mener fodboldeksperten.