Ny sejr sender Thisted til tops i 1. division

Arkivfoto: Thisted FC Foto: Morten Stricker / Scanpix Denmark

Med 3-1 ude over FC Fredericia tog Thisted ottende sejr af 12 mulige og rykkede forbi Vejle i 1. division.

Thisted har været den helt store overraskelse i 1. division i denne sæson.

Til trods for at klubben er oprykker, spiller holdet med i toppen af rækken, og søndag strøg Thisted så helt til tops med en sejr på 3-1 i Fredericia.

Angriberen Sonny Jakobsen åbnede scoringen efter en målløs første halvleg ved at sende bolden kontrolleret op i modsatte hjørne fra sin position en meter inde i feltet.

1-0 blev til 2-0 efter en lille times spil. Den tidligere Superliga-spiller Mikkel Agger passerede Fredericia-keeperen med venstrebenet.

Men Fredericia lod sig ikke slå helt ud af oprykkernes to hurtige kasser. Tværtimod gik der blot to minutter, før Anders Holvad bragte spænding tilbage med en scoring til 1-2.

Det blev dog Thisted, der satte punktum. Sead Gavranovic kanonerede med et langskud læderet i nettet. Bolden sad tæt under overliggeren, og så var Thisted på 3-1, der også blev slutresultatet.

Sejren var den ottende i sæsonen. Den bringer Thisted op på 26 point, hvilket er nok til at stryge forbi Vejle, der dog har en kamp i hånden.

Mod Brabrand fik Skive sæsonens første store succesoplevelse i 1. division, da holdet med en 3-0-sejr tog tre point. Andreas Kock stod for to af målene. Til trods for sejren er Skive stadig placeret sidst i rækken.