Pirlo stopper karrieren

Andrea Pirlo var med til at vinde VM med sit hjemland i 2006. Foto: FABRICE COFFRINI / Scanpix Denmark

Knæproblemer får 38-årige Andrea Pirlo til at stoppe karrieren, når sæsonen er færdigspillet i slutningen af året.

En af de mest elegante fodboldspillere i nyere tid er snart fortid i fodboldverdenen.

Andrea Pirlo fortæller til det italienske medie Gazzetta dello Sport, at han stopper sin karriere, når hans kontrakt med New York City FC udløber til december.

Årsagen er vedvarende knæproblemer, som giver Pirlo gener i dagligdagen.

- Jeg har fundet ud af, at tiden er rigtig. Hver dag har du fysiske problemer, og du er ikke i stand til at træne, som du gerne ville, siger han til Gazetta dello sport.

New York City FC har to kampe tilbage af den regulære sæson i den amerikanske fodboldliga, MLS. Det er mod New England Revolution og Columbus Crew.

Sæsonen ser dog ikke ud til at slutte der. For Pirlos hold står til at komme med i slutspillet, da de lige nu er nummer to i Eastern Conference. De kampe bliver spillet fra oktober til december.

Andrea Pirlo har i to år spillet i USA, hvor han har været i karrierens efterår. Men inden da tryllebandt han fodboldverdenen i sin tid hos først AC Milan og sidenhen Juventus.

Han var spilstyreren på midtbanen og havde en stor andel i mesterskabet og Champions League-titlen hos AC Milan og de fem mesterskaber på fem år i Juventus.

I 2006 var han også med til at vinde VM med Italien, da de slog Frankrig i finalen.