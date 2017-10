Polen slider sig til VM-billet trods lille kollaps

Robert Lewandowski scorede målet til 3-2. Foto: KACPER PEMPEL / Scanpix Denmark

Montenegro var tæt på at lave et stort comeback mod Polen, men Polen reddede VM-billetten med sejr på 4-2.

Polen klarede trods problemer at tage billetten til VM i Rusland fra Danmarks kvalifikationsgruppe.

Hjemme i Warszawa blev Montenegro slået med 4-2 efter en hektisk afslutning, og dermed slutter Polen som etter i gruppen.

Disse lande er klar til VM 2018 Mexico

Iran

Japan

Brasilien

Rusland (vært)

Belgien

Sydkorea

Saudi-Arabien

Tyskland

England

Spanien

Nigeria

Costa Rica

Polen Slutrunden får deltagelse af i alt 32 landshold.

Et polsk point som minimum betød, at Danmark var sikker på at tage andenpladsen i gruppen. Omvendt skulle Danmark have brugt en montenegrinsk sejr, hvis drømmen om førstepladsen skulle være bevaret.

De danske forhåbninger om hjælp fra Montenegro til at kunne snuppe førstepladsen led allerede et knæk efter fem minutter.

Polen spillede sig let igennem montenegrinernes forsvar, og fra omkring straffesparkspletten kunne Krzysztof Maczynski bringe polakkerne på VM-kurs.

Og blot ti minutter senere var den gal igen i udeholdets defensiv. Trods flere muligheder for at stoppe det polske angreb, blev Kamil Grosicki til sidst spillet helt fri til en let scoring.

Montenegro kom bedre med efter chokstarten. Det blev til et par udmærkede tilbud, men 2-0 holdt til pausen.

Med udsigt til at skulle score tre mål på 45 minutter var gassen gået af ballonen hos Montenegro.

Anden halvleg lignede lidt af en fuser, indtil Montenegro satte en hektisk slutfase i gang.

12 minutter før tid tændte Stefan Mugosa et lille håb om, at Polen kunne rystes.

Med et flot saksesparksmål reducerede han til 1-2, og fem minutter senere kom der choktilstande i Warszawa, da Zarko Tomasevic udlignede.

Glæden og spændingen varede dog kort. To minutter senere lavede gæsterne en kæmpe forsvarsbrøler, og så kunne Polens stjerneangriber Robert Lewandowski score til 3-2 i et tomt mål.

Det var Robert Lewandowskis 16. mål i de ti EM-kvalifikationskampe, hvilket er ny rekord.

Lyset blev slukket helt kort efter, da et montenegrinsk selvmål afgjorde kampen.