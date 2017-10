Sent Mohamed Salah-mål sender Egypten til VM

Egyptens Mohamed Salah med bolden over for Congos Tobias Badila. Foto: TAREK ABDEL HAMID / Scanpix Denmark

Mohamed Salah sendte Egypten til VM med en straffesparksscoring dybt inde i tillægstiden mod Congo.

Som den 15. nation blev Egypten søndag klar til VM i fodbold næste sommer.

Kravet var en sejr hjemme over Congo, der ligger sidst i VM-kvalifikationsgruppen, men Egypten skulle dybt ind i overtiden for at sikre sejren på 2-1.

Disse lande er klar til VM 2018 Mexico

Iran

Japan

Brasilien

Rusland (vært)

Belgien

Sydkorea

Saudi-Arabien

Tyskland

England

Spanien

Nigeria

Costa Rica

Polen

Egypten Slutrunden får deltagelse af i alt 32 landshold.

Liverpools hurtigløber Mohamed Salah omsatte et straffespark i femte tillægsminut, efter at Congo havde udlignet i 88. minut.

Det var også Mohamed Salah, som tidligere i kampen sendte Egypten på VM-kurs med sin første scoring i kampen efter godt en times spil.

Uafgjort ville betyde, at Egypten skulle kæmpe i sidste spillerunde for at sikre VM-pladsen, men med sejren er de klar til VM, for første gang siden 1990.

Holdet er fire point foran Uganda med blot én kamp tilbage.

Egypten er det andet afrikanske hold, som har sikret deltagelsen ved VM, efter at Nigeria lørdag også blev VM-klar.