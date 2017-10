Skotland smider playoff-billetten væk mod Slovenien

Der var stor skuffelse hos de skotske spillere efter kampen. Foto: ANDREW BOYERS / Scanpix Denmark

Med en sejr på 3-0 over Malta er Slovakiet klar til playoffkampe om at komme til VM i Rusland.

Skotland kunne med en sejr over Slovenien sikre sig to playoffkampe i november, men da kampen endte 2-2, kommer Skotland nu ikke til VM i Rusland.

Slovakiet og Skotland har begge 18 point, men Slovakiet tager andenpladsen i gruppe F på grund af bedre målscore og skal nu spille playoffkampe.

Disse lande er klar til VM 2018 Mexico

Iran

Japan

Brasilien

Rusland (vært)

Belgien

Sydkorea

Saudi-Arabien

Tyskland

England

Spanien

Nigeria

Costa Rica

Polen Slutrunden får deltagelse af i alt 32 landshold.

Skotland kom ellers foran mod Slovenien efter 32 minutter på en scoring af Celtic-spilleren Leigh Griffiths, men i anden halvleg tog slovenerne og Roman Bezjak skeen i den anden hånd.

I det 52. minut scorede Roman Bezjak til 1-1, og 20 minutter senere var Bezjak igen på spil, da han bragte Slovenien foran 2-1.

I det 88. minut udlignede Skotlands Robert Snodgrass til 2-2, som også blev kampens resultat.

Slovakiet havde besøg af Malta i den samme gruppe, og slovakkerne tog en overbevisende sejr på 3-0. Det betyder, at Slovakiet nu er klar til at spille to playoffkampe i november i forsøget på at komme til VM i Rusland i 2018.

England var inden lørdagens kamp mod Litauen sikret førstepladsen i gruppen, og englænderne vandt kampen 1-0.