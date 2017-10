Tofts karakterbog: Danskerne var umotiverede og uskarpe

Flemming Toft peger på Christian Eriksen som en af de bedste danskere sammen med Henrik Dalsgaard. Foto: Liselotte Sabroe / Scanpix Denmark

TV 2 SPORT's fodboldkommentator Flemming Toft uddeler karakterer til det danske landshold efter kampen mod Rumænien.

Danmarks herrelandshold skal spille playoff-kampe om at komme med til VM i 2018. Det står fast efter 1-1-resultatet mod Rumænien.

Christian Eriksen bragte ellers Danmark på sejrskurs efter en scoring på straffe en time inde i kampen. To minutter før tid udlignede rumænske Ciprian Ioan Deac dog og spolerede sejrsfesten.

Efter kampen var Flemming Tofts umiddelbare reaktion skuffelse.

- Vi skal også være en lille smule skuffede over det, vi så her til aften. Det her var et dansk hold uden styring, uden tempo og uden direkte spil, og det er derfor, at et 1-1-resultat mod Rumænien er lidt skuffende, selvom vi kommer med i playoff.

- Det var, som om attituden var en anden, end vi havde set tidligere – specielt imod Polen. Måske fordi spillerne havde for mange advarsler (og dermed risikerede karantæne til playoff-kampene, red.). De var måske lidt hæmmede af det, men det er ikke nogen undskyldning.

Ingen af de danske spillere strålede, og det afspejler sig i karaktererne fra TV 2 SPORT's fodboldkommentator, Flemming Toft, der udråber Henrik Dalsgaard som kampens bedste danske spiller.

- Jeg synes bare, de virkede umotiverede, da de kom på banen uden lyst til at spille med tempo.