Barcelona-ikon vil træne Qatar under VM i 2022

Xavi lufter muligheden for at blive landstræner for Qatar frem mod VM i 2022. Foto: STRINGER / Scanpix Denmark

Kritikken af Qatar er forfejlet, mener Xavi Hezrnández, der gerne vil stå i spidsen for landsholdet om fem år.

Den tidligere FC Barcelona-stjerne Xavi Hernández kan godt se sig selv som landstræner for Qatar, når landet i 2022 er vært for VM.

Den 37-årige spanier forventer at indstille sin aktive karriere i Qatar-klubben Al Sadd efter den igangværende sæson.

Herefter satser Barcelona-ikonet på at indlede en ny karriere som træner. Det kan blive i Qatar, som lige siden tildelingen af VM for syv år siden er blevet udsat for massiv kritik.

- Hvorfor ikke. Jeg synes, at det kunne være skønt at træne landsholdet her, siger Xavi Hernández ifølge AFP.

- Nu må vi se. Jeg har brug for erfaring og et team. Jeg har brug for næsten det hele, men i det mindste har jeg et godt kendskab til spillerne i Qatar. Jeg kender også miljøet her, siger han.

Som en start er Xavi Hernández interesseret i at træne Qatars U19- eller U23-landshold før et eventuelt job som træner for A-landsholdet.

- Jeg er her for at hjælpe dem til at blive bedre - så de kan konkurrere til VM, siger midtbanespilleren, der spillede i Barcelona frem til 2015.

Xavi forlod FC Barcelona i 2015. Foto: LLUIS GENE / Scanpix Denmark

Efter mere end to årtier i Barcelona har han de seneste to år optrådt for Al Sadd i Qatar.

Er ambassadør for VM

Valget af Qatar som VM-vært har været under skarp kritik lige siden 2010, hvor oliestaten blev valgt på bekostning af Australien, USA, Japan og Sydkorea.

Flere gange har kritikere sat spørgsmålstegn ved, om tildelingen af VM gik korrekt for sig i Det Internationale Fodboldforbund (Fifa).

Derudover har Qatar problemer med at overholde menneskerettighederne.

Xavi Hernández er tilknyttet VM som ambassadør, og spanieren mener, at kritikken er forfejlet.

- Folk kender ikke landet, og hvilket arbejde man gør.

- Jeg vil gerne invitere folk ned, så de kan se det. Jeg er meget stolt over at være her. Jeg synes, at de gør det godt, og jeg er ligeglad med kritikken, siger han.