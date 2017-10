Danmark er tæt på seedning: Hold øje med to kampe tirsdag aften

Danmark kan stadig nå at blive seedet til play off-kampene frem mod VM. Det står klart inden sidste runde i kvalifikationen.

Efter mandagens VM-kvalifikationskampe er Danmark tæt på en status som seedet i de kommende play off-kampe frem mod VM.

Resultaterne betyder, at Danmark skal håbe på, at Frankrig slår Hviderusland tirsdag aften. Så er seedningen i hus.

Det virker umiddelbart som et realistisk scenarie. Frankrig er storfavorit hos bookmakerne, og så skal Frankrig tilmed bruge en sejr over Hviderusland for at sikre direkte kvalifikation til slutrunden uden at være afhængig af andre resultater.

Hvis Frankrig ikke vinder over Hviderusland, så kan det også være nok for både Danmark og Frankrig, hvis Frankrig får det samme resultat, som Sverige får mod Holland - eller hvis Sverige taber. I disse tilfælde vil Frankrig nemlig stadig vinde gruppen. Danmark kan altså også håbe på, at Sverige taber til Holland. Så er seedningen også i hus, uanset hvordan det går med Frankrig.

Her er det værd at bemærke, at Sverige kan tåle at tabe med seks mål og stadig gå videre til play off-kampene via gruppens andenplads.

Frankrig og Hviderusland spillede 0-0 i den omvendte kamp for et år siden. Sverige og Holland spillede 1-1 i fjor.

Disse lande er klar til VM 2018 Nigeria

Egypten

Iran

Japan

Saudi-Arabien

Sydkorea

Rusland (vært)

Belgien

Polen

Tyskland

England

Spanien

Island

Serbien

Mexico

Costa Rica

Brasilien Slutrunden får deltagelse af i alt 32 landshold.

Hvis Danmark bliver seedet til lodtrækningen den 17. september, så bliver Åge Hareide og herrelandsholdet parret med en på papiret dårligere modstander i play off-kampene i november.

VM-kvalifikationen er skruet sådan sammen, at alle de europæiske gruppevindere går direkte videre til VM 2018. De otte bedste toere går videre til play off-kampene, mens Slovakiet har misset chancen for at komme med til VM som den dårligste toer.

I play off-runden mødes holdene ude og hjemme. De fire bedste hold bliver seedet og møder et af de fire dårligste hold. Seedningerne bestemmes ud fra nationernes placering på Fifas verdensrangliste, når den bliver opdateret efter de sidste VM-kvalifikationskampe. På denne side kan man kalkulere nationernes ranglistepoint.

Disse hold er sikre på at blive seedet

Italien

Kroatien

Portugal/Schweiz (de mødes tirsdag i en kamp om førstepladsen - andenpladsen er sikret seedning)

Disse hold seedes ikke i play off-kampene

Nordirland

Grækenland

Irland

Hvis Frankrig går videre som gruppevinder, vil Danmark ryge i den øverste gruppe, mens Sverige eller Holland vil ende i den nederste gruppe.

Hvis Frankrig IKKE vinder Gruppe A, så vil Frankrig blive en del af den øverste gruppe, mens Danmark vil ende blandt de useedede hold.