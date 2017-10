Eriksen haler ind på legender

Christian Eriksens gode statistik imponerer TV 2 SPORTs fodboldekspert, da den fremhæver hans formkurve og betydning på landsholdet.

Seks mål i seks landskampe.

Det er, hvad Christian Eriksen har præsteret på landsholdet i sine seneste seks kampe. Søndag aften fortsatte Eriksen stimen, da han scorede Danmarks mål i 1-1-kampen mod Rumænien.

Der er kun to tidligere landsholdspillere, som har lavet en bedre stime end Eriksen. Poul 'Tist' Nielsen og Ole Madsen har begge scoret et eller flere mål i ti landskampe i streg.

Christian Eriksens nyfundne målform skyldes især, at danskeren er blevet taktisk bedre, mener TV 2 SPORTs fodboldekspert Kasper Lorentzen.

- Han er blevet god til at komme til chancer og har fundet sin rolle på både landsholdet og i Tottenham. Når man trives, så er det nemmere at opsøge målene. Han tager de rigtige løb og tror på, at de her muligheder opstår, siger Kasper Lorentzen.

Kilde: Gracenote.com

Poul 'Tist' Nielsen lavede sin rekord i 1912 og fire år frem, og det var hovedsagligt i venskabskampe, hvor han bankede sine kasser ind. Ole Madsen huserede i 60'erne, hvor målene blandt andet kom i vigtige kvalifikationskampe.

Stimen begyndte på Brøndby Stadion

Christian Eriksens målstime startede i begyndelsen af juni, hvor Danmark mødte Tyskland i en venskabskamp i Brøndby. Her bragte han Danmark i front, og siden har han ikke set sig tilbage.

- Han har mange muligheder for at score mål nu, fordi han er kommet mere i boldbesiddelse. Han er blevet dygtig til at trække tilbage på banen for at deltage mere i spillet fra start og er blevet godt til at finde den plads, hvor der er tid og rum til afslutninger.

- Han har tur i den, hvilket vi også så søndag, hvor straffesparket gik ind, selvom det ikke var godt sparket. Det er sådan nogle perioder, der kommer for spillere. Han er inde i én, hvor han stort set også er indblandet i alle Tottenhams mål - eller i hvert fald hver andet, siger Kasper Lorentzen.

Nu venter der to vigtige play off-kampe for Danmark, hvor Danmark kan sikre deltagelse ved VM 2018.

Scoring in at least 6 appearances in a row for Denmark:

Poul 'Tist' Nielsen (1912-16)

Ole Madsen (1961-62)

CHRISTIAN ERIKSEN (2017)#DENROM — Gracenote Live (@GracenoteLive) October 8, 2017

Fodboldeksperten tror på, at Eriksens gode form fortsætter i disse to kampe, da hans placeringer på banen er blevet bedre.

- Han er blevet god til at finde de positioner, hvor han har et halvt eller helt sekund mere tid, så han kan få afsluttet ordentligt, siger Kasper Lorentzen.

- Selv når han ikke spiller sin bedste landskamp, har han en afgørende rolle. Som holdkammerat er det fedt at have én, som ikke skal have mange muligheder for at det lykkes.

Der trækkes lod til play off-kampene tirsdag den 17. oktober. Kampene spilles i november.